В США назвали сроки вступления Украины в НАТО

В Госдепе США рассказали про сроки вступления Украины в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press, передает NNS.
Членство страны в НАТО вряд ли будет одобрено в течение ближайших 10 лет.
“Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в течение ближайших 10 лет”,приводит агентство слова чиновника.
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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает, что силы НАТО будут бороться с Россией с украинскими войсками в случае вторжения, однако рассчитывал на поддержку Альянса.
“Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию”, сказал министр иностранных дел.
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