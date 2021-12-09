В США назвали сроки вступления Украины в НАТО

В Госдепе США рассказали про сроки вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press, передает NNS.

Членство страны в НАТО вряд ли будет одобрено в течение ближайших 10 лет.

“Высокопоставленные представители Госдепа сказали Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в течение ближайших 10 лет”, приводит агентство слова чиновника.

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает, что силы НАТО будут бороться с Россией с украинскими войсками в случае вторжения, однако рассчитывал на поддержку Альянса.

“Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию”, сказал министр иностранных дел.

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