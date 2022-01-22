В сети появилось объявление о продаже “слитых” данных из “Дії”. Минцифры отреагировало

Начиная с минувших выходных, в интернете постоянно появляются объявления о продаже базы данных из “Дії”, якобы полученных во время кибератаки, которая произошла с 13 на 14 января.

Министерстве цифровой трансформации назвали это “продолжением гибридной войны”, пишет Громадське, передает NNS.

Так, очередное подобное объявление появилось 21 января на ресурсе RaidForums.

Автор утверждает, что база данных содержит персональную информацию 2,6 миллионов украинцев. Он обещает предоставить их ФИО, даты рождения, номера телефона, ИНН, данные из государственных и загранпаспортов.

Неизвестный указал, что данные содержатся в формате SQL, JPG и JSON. В общей сложности для просмотра доступен архив объемом чуть более 11 гигабайт. Пользователь форума готов продать всю базу данных за 15 тысяч долларов (424 тысяч гривен).

Реакция Минцифры

Там отметили, что Украина продолжает защищаться в гибридной войне. Мол, основная цель врага — взорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и «слив» данных украинцев.

В ведомстве говорят, что еще с минувших выходных в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных в ходе кибератаки, состоявшейся с 13 на 14 января. У многих речь идет о продаже базы данных “Дії”.

“Такие объявления преследуют цель не только запугать общество, но еще и дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора”, указали в Минцифре.

Там отметили, что пользователями мобильного приложения “Дія” являются 13,5 млн украинцев, однако он не хранит персональные данные, а лишь показывает хранящиеся в соответствующих государственных реестрах.

А посетителями портала “Дія” являются более 13 млн украинцев, а не 2 млн, как указано в объявлениях.

“Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. Объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, является аферой: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих слитых источников до 2019 года”, добавили в ведомстве.

Без света, тепла и денег: чем угрожают кибератаки украинцам