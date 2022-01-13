В monobank предупредили украинцев о новой мошеннической схеме

Соучредитель monobank Олег Гороховский предупредил о новой мошеннической схеме, он рассказал, как наживаются на украинцах.

Об этом он сообщил в Фейсбук, передает NNS.

Так, по словам Гороховского, monobank не запускал никаких платформ для заработка денег.

“Хочу обезопасить клиентов от потери денег. Мы не запускали никаких платформ для заработка денег и казино. Пожалуйста, не ведитесь на этих аферистов”, предупредил он.

При этом Гороховский подчеркнул, что служба безопасности банка совместно с правоохранителями уже приступила к работе над тем, чтобы остановить деятельность мошенников, но они появляются как грибы после дождя.

Вдобавок к этому он заявил, что компании с созвучными названиями не имеют никакого отношения к monobank.

В частности, речь идет о monopizza, monoтакси, мороженом Mono, а также ресторане в Тайланде под названием Mono.

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