В Минздраве оценили вероятность локдауна в Украине из-за “Омикрона”

Главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за нового штамма коронавируса “Омикрон”.
Но сейчас об этом речь не идет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача “Суспільному“, передает NNS.
По его словам, “Омикрон” может приводить к непредсказуемым последствиям.
“Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все”,заявил он.
Кузин отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какова будет нагрузка, нет возможности.
“Но локдаунов пока не ожидаем”,заметил он.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет Министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.
Отметим, в Украине прогнозируют волну “Омикрона”.
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