В Минздраве оценили вероятность локдауна в Украине из-за “Омикрона”

Главный санитарный врач Игорь Кузин допустил возможность введения локдауна в Украине из-за нового штамма коронавируса “Омикрон”.

Но сейчас об этом речь не идет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санврача “Суспільному“, передает NNS.

По его словам, “Омикрон” может приводить к непредсказуемым последствиям.

“Сейчас о локдауне речь не идет, но потенциально в зависимости от развития ситуации возможно все”, заявил он.

Кузин отметил, что спрогнозировать окончательно, какое количество больных будет фиксироваться, какова будет нагрузка, нет возможности.

“Но локдаунов пока не ожидаем”, заметил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабинет Министров больше не планирует вводить тотальные локдауны в Украине.

Отметим, в Украине прогнозируют волну “Омикрона”.

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