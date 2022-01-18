Свадьба – один из самых волнующих моментов в жизни. Поэтому к процессу регистрации брака влюбленные подходят ответственно – тщательно выбирая дату. Кто-то ориентируется на памятные события из прошлого, кто-то – на символизм чисел, кто-то – на их красивое сочетание.

В феврале 2022 года будет несколько “красивых” дат для заключения брака. И уже многие пары выбрали их для празднования собственной свадьбы, поэтому стоит поспешить, чтобы успеть подать свое заявление.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство юстиции Украины, передает NNS.

“Многие влюбленные пары, выбирая дату свадьбы, стремятся придать этому дню еще более глубокий смысл – и выбирают “магическую” дату. Уже в следующем месяце будет несколько таких дат. Кстати, уже немало пар выбрали их для празднования собственной свадьбы. Поэтому спешите подать заявление на государственную регистрацию брака и вы”, говорится в сообщении Минюста.

Так, “магическими” в феврале считаются следующие даты:

2/2/22 – уже подано 576 заявлений;

12/2/22 – уже подано 1005 заявлений;

14/2/22 – уже подано 112 заявлений;

22/2/22 – уже подано 1133 заявления.

По данным Министерства юстиции, в течение прошлого года украинцы вступили в брак свыше 214 тысяч раз, что на 27% больше, чем в 2020-м (тогда было 167 974 записей).

Напоминаем, если у вас возникло спонтанное решение жениться, а ждать установленного месяца совсем не хочется, то для таких случаев действует программа “Брак за сутки“.