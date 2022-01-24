В крови человека найден элемент, который блокирует штаммы коронавируса

Ученые обнаружили в крови человека элемент природного происхождения, который блокирует штаммы коронавируса.

Группа исследователей из США обнаружила в организме человека везикулы, содержащие белок ACE2 и являющиеся естественной защитой организма от COVID-19.

Результаты научной работы опубликовал журнал Nature Communications, со ссылкой на 24 канал передает NNS.

Эксперты предполагают, что evACE2 блокируют инфекции, спровоцированные разными штаммами SARS-CoV-2.

Защитный эффект объясняется тем, что везикулы действуют как приманка для вируса, отвлекая его от белка ACE2 на поверхности клеток, которые он стремится инфицировать.

Соединяясь с SARS-CoV-2, везикулы блокируют основные функции патогена, сообщая иммунной системе о необходимости его удаления из организма.

Выявленные органеллы могут служить основой для разработки новых средств профилактики и методов лечения COVID-19.

Ученые не исключают, что внеклеточные везикулы могут решить проблему постоянной мутации вируса и изменения его восприимчивости к антителам и разработанным вакцинам.

На данный момент исследователи запатентовали открытие.

Дальнейшее изучение evACE2 планируется проводить вместе с партнерами.

В качестве перспективных разработок могут появиться назальные спреи или новые вакцины для профилактики и лечения ковида.