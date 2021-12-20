Несмотря на все шутки про новогодний оливье, хозяйки продолжают его готовить. Более того, уже сформировался индекс оливье, благодаря которому можно посмотреть, насколько выросли цены за год.

Факты ICTV сделали разбор стоимости оливье, основываясь на ценниках в самых популярных супермаркетах – Ашан, Новус, Сильпо и АТБ, передает NNS.

За базу взяли стандартную технологическую карту с расчетами в граммах. Также стоимость товаров будет предоставлена ​​именно за определенное количество грамм. Например, стоимость майонеза будет 8 грн за 140 г, а не за все содержание упаковки (остаток можно использовать для сельди под шубой).

Также стоит сделать ремарку, что брались самые дешевые товары без учета каких-либо акций. Граммовку огурцов и горошка учитывали без маринада.

Рецепт оливье:

Отварной картофель — 130 г;

Отварная морковь — 130 г;

Докторская колбаса — 300 г;

Консервированный зеленый горошек — 120 г;

Яйца — 2 шт.;

Консервированные огурцы — 100 г;

Зеленый лук — 10 г;

Майонез — 150 г.

АТБ:

Отварной картофель — 130 г — 0,90 грн (6,95 за 1 кг)

Отварная морковь — 130 г — 1,09 грн (8,39 грн за 1 кг)

Докторская колбаса — 300 г — 25,8 грн (86 грн за 1 кг)

Консервированный зеленый горошек — 120 г — 7,6 грн (16,30 грн за 1 банку)

Яйца — 2 шт. — 7,5 грн (37,5 грн — 10 шт.)

Консервированные огурцы — 100 г — 24,60 грн (36,9 грн — 1 банку)

Зеленый лук — 10 г — 2 грн (22,7 грн за 100 грн)

Майонез — 160 г — 8,9 грн (8,9 грн за 1 упаковку)

Всего: 78,39 грн за 1 кг оливье

Novus:

Отварной картофель — 130 г — 0,77 грн (5,89 за 1 кг)

Отварная морковь — 130 г — 1,11 грн (8,59 грн за 1 кг)

Докторская колбаса — 300 г — 27,89 грн (92,99 грн за 1 кг)

Консервированный зеленый горошек — 120 г — 14,18 грн (27,19 грн за 1 банку)

Яйца — 2 шт. — 7,99 грн (39,99 грн — 10 шт.)

Консервированные огурцы — 100 г — 26,32 грн (39,49 грн — 1 банку)

Зеленый лук — 10 г — 2,84 грн (19,90 грн за 70 грн)

Майонез — 160 г — 6,21 грн (6,99 грн за 1 упаковку)

Всего: 87,31 грн за 1 кг оливье

Сильпо:

Отварной картофель — 130 г — 1,12 грн (8,6 за 1 кг)

Отварная морковь — 130 г — 1,12 грн (8,6 грн за 1 кг)

Докторская колбаса — 300 г — 34,8 грн (116 грн за 1 кг)

Консервированный зеленый горошек — 120 г — 15,35 грн (25,59 грн за 1 банку)

Яйца — 2 шт. — 7,67 грн (38,39 грн — 10 шт.)

Консервированные огурцы — 100 г — 13,17 грн (49,39 грн — 1 банку)

Зеленый лук — 10 г — 2,79 грн (19,59 грн за 70 г)

Майонез — 160 г — 7,94 грн (7,94 грн за 1 упаковку)

Всего: 83,96 грн за 1 кг оливье

Ашан:

Отварной картофель — 130 г — 0,94 грн (7,20 за 1 кг)

Отварная морковь — 130 г — 1,08 грн (8,3 грн за 1 кг)

Докторская колбаса — 300 г — 47,86 грн (159,5 грн за 1 кг)

Консервированный зеленый горошек — 120 г — 7,48 грн (15,90 грн за 1 банку)

Яйца — 2 шт. — 6,5 грн (32,5 грн — 10 шт.)

Консервированные огурцы — 100 г — 7,38 грн (36,9 грн — 1 банку)

Зеленый лук — 10 г — 2,65 грн (19,9 грн за 75 грн)

Майонез — 160 г — 7,16 грн (8,5 грн за 1 упаковку)

Всего: 81,05 грн за 1 кг оливье

В целом, это самый низки ценник, однако, если вы будете выбирать продукты из среднего ценового сегмента, а некоторые даже из высокого, то можете эти суммы смело умножать на два.

Ранее стоимость оливье посчитали ученые Института аграрной экономики. В этом году 3 кг салата традиционной рецептуры обойдется украинцам в 198,54 грн, то есть на 24% больше, чем в прошлом году.

Во сколько украинцам обойдется новогодний стол-2022