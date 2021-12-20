В Украине предусмотрена выплата алиментов родителям, то есть взыскание денег с детей, родители которых не могут себя обеспечивать. В каких случаях родители могут получить алименты от своих детей?

Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец в своем Youtube-блоге, передают novyny.live, информирует NNS.

В каких случаях родители могут получать алименты от своих детей?

если родители являются нетрудоспособными (лица, достигшие пенсионного возраста, лица с инвалидностью i,II или III групп);

если родители получают пенсию в связи с потерей кормильца;

если родители не могут себя обеспечить и уровень пенсии, которую они получают, крайне низок.

“У нас у 99% населения уровень пенсии даже ниже прожиточного минимума”, напоминает эксперт.

Он отмечает, что оплата алиментов может быть возложена только на совершеннолетних детей. Также должно быть доказано, на что именно необходима помощь — на лечение, содержание, питание, одежду, оплату платежей, которые субсидии не покрывают и тому подобное. Все это нужно будет приводить как аргументы в судах.

По словам Кравца, за выплатой алиментов можно обратиться либо ко всем детям или конкретно к кому-то из них. Иски подаются либо по месту жительства ответчиков (детей), либо по месту жительства родителей в обычные районные суды. Обязательно необходимо приложить документы, подтверждающие необходимость материального содержания.

“Как и в обычных алиментам родители могут просить детей участвовать в дополнительных расходах, например, если нужно сделать дорогостоящее лечение, диагностику или дополнительный уход. Суд можно попросить взыскать эти дополнительные расходы. Но это все необходимо будет доказывать и предоставлять соответствующие документы”, добавил юрист.

В каких выплатах алименты не назначают?

Если родители в свое время должным образом не платили алименты, не следили за детьми (тоже нужно предоставлять документы), детей могут освободить от уплаты алиментов. В исключительном случае суд может принять уплату алиментов за последние 3 года.

Также алименты на детей не возлагаются, если родители были лишены родительских прав и эти права не восстановлены.

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