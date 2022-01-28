В каких случаях можно остаться без пенсии – объяснение ПФУ

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, в каких случаях украинцы могут остаться без пенсии.

Об этом NNS узнал из сообщение пресс-службы ПФУ.

Так, украинцы могут остаться без пенсионных выплат при верификации документов из-за малейшей ошибки. Например, неправильно написанная фамилия.

В частности, исходя из Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, пенсионеры могут потерять пенсию по следующим причинам:

ошибка в фамилии;

получение выплат по фальшивым документам;

пенсионер некоторое время жил за границей;

пенсионер не получал пенсию в течение 6 месяцев;

пенсионер является мигрантом или сменил место жительства.

При этом выплата пенсии прекращается в течение всего периода нахождения пенсионера за границей.

Следует отметить, что верификацией пенсионных выплат является процесс сбора и проверки персональных сведений, предусмотренных для назначения государственных социальных выплат физическим лицам.

Эта процедура влияет на определение прав получения тех или иных дотаций пенсионером.

Повышение пенсий в размере 500 гривен – когда проведут индексацию