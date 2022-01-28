В каких случаях можно остаться без пенсии – объяснение ПФУ

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залишитися без пенсії
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) объяснил, в каких случаях украинцы могут остаться без пенсии.

Об этом NNS узнал из сообщение пресс-службы ПФУ.

Так, украинцы могут остаться без пенсионных выплат при верификации документов из-за малейшей ошибки. Например, неправильно написанная фамилия.

остаться без пенсии

В частности, исходя из Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, пенсионеры могут потерять пенсию по следующим причинам:

  • ошибка в фамилии;
  • получение выплат по фальшивым документам;
  • пенсионер некоторое время жил за границей;
  • пенсионер не получал пенсию в течение 6 месяцев;
  • пенсионер является мигрантом или сменил место жительства.

При этом выплата пенсии прекращается в течение всего периода нахождения пенсионера за границей.

Следует отметить, что верификацией пенсионных выплат является процесс сбора и проверки персональных сведений, предусмотренных для назначения государственных социальных выплат физическим лицам.

Эта процедура влияет на определение прав получения тех или иных дотаций пенсионером.

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