В Черновицкой области нашли мертвым 19-летнего пограничника, еще один – в тяжелом состоянии: подробности

На Буковине нашли мертвым 19-летнего пограничника, а через два дня 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение грудной клетки, его состояние тяжелое.

Об этом NNS узнал из сообщения kriminal.tv.

Сообщается, что в Черновицкой области вечером в пятницу, 21 января, обнаружили тело 19-летнего военнослужащего, который, по предварительным данным, умер от огнестрельного ранения. А в ночь на 23 января в результате огнестрельного ранения в грудь пострадал 22-летний военный. Состояние последнего медики оценивают как тяжелое.

Первый инцидент произошел возле границы Украины с Румынией, передает molbuk.ua со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко. Погибший, по его словам, проходил срочную службу.

Подробности случившегося пока не разглашают, однако сообщалось, что у парня было ранение, несовместимое с жизнью.

По информации руководства пограничного подразделения, 19-летний военнослужащий характеризовался сослуживцами положительно.

Бровко пообещал, что другие детали раскроют позже – “исключительно с разрешения следственных органов”, когда эксперты выяснят, что именно произошло.

Что касается раненного 22-летнего военного, то Бровко не рассказал, где именно и как он получил ранение.

“Пострадавший пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. Состав соседнего пограничного наряда оказал первичную медпомощь”, цитирует УНИАН представителя Черновицкого пограничного отряда.

Раненного в итоге доставили в Путильскую больницу. Бровко добавил, что военнослужащий находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое.

Отметим, что Черновицкий пограничный отряд имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича (в/ч 2195) охраняет 404,7 км государственной границы с Республикой Румынией ( 234,7 км) и Республикой Молдова (170 км) в пределах Черновицкой области.