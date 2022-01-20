Украинская команда на “Запорожцах” выступит на Rallye Monte-Carlo (фото, видео)

В легендарном соревновании ретро-автомобилей Rallye Monte-Carlo Classique впервые за его 111-летнюю историю примет участие украинская команда на “Запорожцах”.

Как сообщает Укринформ, 19 января из Запорожья отправился первый экипаж, передает NNS.

Пресс-конференция, посвященная старту запорожского экипажа, прошла в Туристическом информационном центре.

“Принять участие в таком соревновании – это мечта любого автомобилиста. Мы долгое время переписывались с организаторами легендарного ралли, и нам сделали исключение в честь 60-летия со дня выпуска “Запорожца”… В Италии к нашему автомобилю относятся как младшему “брату” – он очень похож на “Фиат” – и когда организаторы посмотрели наши фото, были поражены и прислали нам ответ, что с удовольствием примут команды и будет интересно сравнить автомобиль производства ЗАЗ и Фиат. С этого все началось”, рассказал руководитель украинской команды, чемпион Украины по авторали и пилот одного из экипажей в Rallye Monte-Carlo Classique Роман Щипков.

Гонку планировали провести в 2021 году, но из-за пандемии перенесли на этот год. Украинская команда состоит из 6 экипажей, выступающих на ЗАЗ-965, ЗАЗ-965-А, ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968.

В ходе пресс-конференции также было продемонстрировано видеообращение наставника украинской команды, легендарного финского гонщика, четырехкратного победителя ралли Париж – Дакар Ари Ватанена.

“Для меня Украина – это прежде всего люди, которые борются за свою свободу и независимость. У меня есть лучшие воспоминания от пребывания на украинской земле, у меня много украинских друзей. Поэтому я согласился принять участие в этом проекте и поддержать вашу команду на Rallye Monte-Carlo. Надеюсь, мой опыт и знания помогут вашим экипажам пройти эти соревнования с достойным результатом”, отметил финский гонщик.

Отмечается, что украинские участники будут пересекать границу по двум маршрутам: из Львова и Черновцов. 30 января в Валансе (Франция) все автомобили-участники пройдут технический контроль, а 31 января начнется чемпионат. Финшируют участники в Монако.

Ранее сообщалось, что в составе украинской команды есть женский экипаж.