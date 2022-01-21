Украинка преждевременно родила в туре по Европе и получила огромный счет от немецкой клиники

Жительница Херсона преждевременно родила в туре по Европе в одной из клиник Германии. После чего получила огромный счет за услуги медиков.

Детали этой истории рассказали в сюжете ТСН,передает NNS.

Жительница Херсона Алена Шевченко поехала с мужем в путешествие по Европе. Она была на 7 месяце беременности и чувствовала себя хорошо, поэтому даже представить не могла, что роды будут преждевременными.

Со Львова пара на туристическом автобусе доехала до Кракова, оттуда – в Дрезден. Новый год они встретили в Париже, а оттуда поехали в Прагу. Но в дороге, прямо в автобусе у женщины начались схватки.

Автобус остановили у ближайшей заправки и вызвали медиков. За женщиной прилетел медицинский вертолет с врачами и мобильной бригадой. Ее доставили в немецкий город Амберг, где она родила дочку.

Сейчас мама с девочкой еще находятся под присмотром врачей, а отец вернулся в Херсон. Семья получила счет за медицинские услуги, от которого они просто в шоке. Муж говорит, что они купили тур за 700 евро, а теперь придется заплатить почти 90 тысяч.

Какие услуги им насчитали:

Медицинский вертолет – 10 тысяч евро

Роды и 10 дней реанимации – 35 тысяч евро

Пребывание в больнице недоношенного ребенка – по 1,5 тысячи евро в сутки

Как говорит семья, если бы они продали все, что у них есть – такую сумму все равно собрать не смогли бы.

Семье невероятно повезло

Роды у Алены принимала врач из Украины Наталья Штефьюк. Она сразу поняла, что молодой семье нужна помощь и их нужно спасать от огромного долга перед больницей, который растет с каждым днем.

“Путешествовать далеко на таких сроках беременности – очень рискованно”, подчеркнула Наталья Штефьюк.

Был организован сбор средств и врач начала обращаться в различные общественные организации, к чиновникам города Амберга, к волонтерам и в благотворительные организации по всей Германии.

Власти города Амберга откликнулись и приняли решение, что счета оплатят из бюджета города. Но специалисты по турбизнесу говорят, что это счастливое исключение.

“Наши туристы выезжают за границу, они надеются, что либо туроператор им как-нибудь подскажет, либо в любой ситуации поможет деньгами. Но в Европе это не действует, как и в любой другой стране”, предупредил заместитель председателя комитета туризма ТПП Украины Владимир Царук.

Еще одна ошибка украинцев – они не учли, что туристическая страховка покрывает риски для беременных только до 28 недель. И именно риски, а не роды.