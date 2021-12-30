Украинец сделал 18 COVID-прививок ради вознаграждения

Украинец может стать мировым рекордсменом по количеству прививок от коронавируса. Мужчина вакцинировался более 15 раз. На такой шаг он пошел ради вознаграждения, которое ему якобы обещала врач.

Об этом говорится в сюжете “Секретных материалов” на телеканале 2+2, пишет УНИАН, передает NNS.

Алексей Сукач взял на себя настолько много доз вакцины от коронавируса, что врач, которая узнала об этом, едва не схватилась за голову. Он получил более 15 вакцин, это сложно осознать, говорят эксперты.

Горе-рекордсмен сделал все существующие вакцины в Украине. По его словам, он прививался настолько много раз, потому что врач якобы обещала ему бесплатное питание и пребывание в больнице Харькова.

Журналисты позвонили женщине, которая якобы хотела улучшить рейтинг в медицинском сервисе Helsi такими махинациями. Однако она говорит, что впервые об этом слышит.

Но в системе Helsi есть все данные, там действительно можно найти более 15 записей о вакцинации мужчины. На днях он хотел сделать еще одну прививку в Мукачево, но ему отказали.

Там он говорил, что ему обещали “вознаграждение”. За 20 вакцин врач якобы могла дать “талончик” на пребывание в больнице. На момент выхода выпуска мужчина сделал уже 18 вакцин.

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