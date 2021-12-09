Украинцы оценили ситуацию в стране и назвали наибольшие угрозы

Опрошенные граждане Украины назвали три наибольшие угрозы, которые следует ожидать в ближайшие полгода.

В начале декабря 2021 наиболее вероятными украинцы считают рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%). Ответственность за сложившуюся ситуацию граждане возлагают на власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы “Рейтинг”, передает NNS.

Почти половина опрошенных (49%) ожидают обострения заболеваемости коронавирусом (каждый пятый считает это маловероятным).

Обострение войны на Востоке считают вероятным 46% (23% – маловероятно), массовые протесты и беспорядки допускают 44% (для 30% – маловероятны).

Наименее вероятным было оценено втягивание Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (35%) и массовое отключение электроэнергии для населения (32%).

Основными причинами, по которым может произойти экономический кризис в Украине, называют некомпетентность власти (31%) и коррупцию во власти (22%). Войну на Донбассе как причину кризиса назвали 16%, коронавирус – 13%, только 8% – мировое влияние и 5% – энергетический кризис.

По данным опроса, 50% респондентов верят, что Украина может избежать отключений электроэнергии и отопления, 39% – не верят, еще 12% затруднились ответить.

По мнению населения, наибольшую ответственность за справедливые тарифы несет президент и Кабинет министров – 27% и 24% соответственно. Еще 15% переводят ответственность на Верховную раду, 12% – на компании-поставщики, 10% – местные власти.

Опрос Социологической группы “Рейтинг” проведен 1-7 декабря 2021 среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод – личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.