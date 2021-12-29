Украинцы назвали человека, политика, разочарование и мем 2021 года – опрос

Среди украинцев провели опрос и выяснили, кого они считают человеком, политиком, разочарованием и мемом 2021 года.

Большинство опрошенных украинцев считают президента Владимира Зеленского одновременно политиком, разочарованием, человеком и мемом 2021 года.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» совместно с «Центром Разумкова» с 17 по 22 декабря, пишет Громадське, передает NNS.

Второй год подряд президент Зеленский возглавляет рейтинги как «политик года» и «разочарование года». Социологи отмечают в этом году заметное возрастание показателей в обоих случаях.

Так, в 2021-м Зеленского назвали «политиком года» 17%, тогда как в 2020-м — 14,8%. В то же время 45% опрошенных назвали действующего президента «разочарованием года», а в прошлом году так считали 28%.

Второе место в номинации «политик года» делят экс-президент Петр Порошенко (8,1%) и экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (8%).

В то же время, 8,5% опрошенных считает Порошенко «разочарованием года», а 3% называют таким Разумкова. Еще 3% респондентов сказали, что их разочаровали все политики.

Человек-2021

8,5% опрошенных человеком года назвали Владимира Зеленского. Второе место разделили Петр Порошенко (3,6%), Дмитрий Разумков (3,3%), экс-канцлер Германии Ангела Меркель (3,1%) и американский миллиардер Илон Маск (3%).

На третьем месте оказался президент США Джо Байден (2,7%). Среди тех, кого назвали более 1% опрошенных, были также Юлия Тимошенко (1,8%), Дмитрий Гордон (1,3%), Евгений Мураев (1,2%), Александр Усик (1,2%), Владимир Путин (1,1%), Сергей Притула (1%), медики/врачи (1%).

Мем-2021

У респондентов спросили, запомнилось ли им какое-нибудь смешное или забавное событие, произошедшее с известными людьми, которое можно назвать мемом 2021 года.

Так, 5,2% опрошенных мемом года назвали «пресс-конференцию Владимира Зеленского», а 3,4% мемом назвали самого действующего президента. По 2,6% упоминаний получили городской голова Киева Виталий Кличко и народный депутат Николай Тищенко, в частности, за свои заявления «о ценах на продукты».

Почти столько же, 2,5% опрошенных, назвали мемом «1000 гривен от Зеленского», а 2,1% респондентов рассмешил Илья Кива, в том числе как «Кива-ученый».

Событие-2021

В этом году на этот титул «претендуют» три события: пандемия коронавируса (6,5%), 30-летие независимости Украины (6,3%) и вакцинация против коронавируса (5,9%).

Отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в качестве события года упомянули 4,4% опрошенных. А для 3,8% событием года стал «Вагнергейт», еще 3,7% считают, что это закон о рынке земли.

Угрозу вторжения России определили как событие в Украине 3% опрошенных, еще 2,8% назвали таким событием войну. Социологи отметили, что в 2020 году, выбирая событие года из предложенного списка, войну на Донбассе отметили 12,2% опрошенных.

Об опросе

Социологи с 17 по 22 декабря опросили 2 018 человек от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и Донбасса. Теоретическая погрещшность выборки не превышает 2,3%.