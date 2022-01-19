Украинцы активно устанавливают солнечные панели: какие области в лидерах

Украинцы активно устанавливают солнечные панели. В прошлом году это сделали около 15 000 семей.

Об этом сообщает прессслужба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, передает NNS.

Это почти вдвое больше, чем годом ранее. В общей сложности на конец 2021-го около 45 000 семей использовали солнечные панели.

Мощность таких солнечных электростанций (СЭС) превысила 1,2 ГВт.

Больше всего СЭС установили семьи из следующих областей:

Днепропетровская – 6466 (мощность – 183 МВт);

Закарпатская – 3744 (мощность – 109 МВт);

Тернопольская – 3447 (мощность – 98 МВт).

По расчетам агентства, домохозяйства с установленными солнечными станциями общей мощностью 1205 МВт в среднем за год могут производить около 1400 млн кВт·ч электрической энергии.

Этого достаточно, чтобы обеспечить около 460 000 домохозяйств “чистой” электроэнергией.

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