Украинцев обяжут привязать SIM-карты к паспортам

В Верховной Раде предлагают привязать телефонные SIM-карты украинцев к паспортам.

Об этом NNS узнал из сообщения novyny.live.

Речь о тех людях, которые открывают счета в банках. Соответствующий законопроект лежит в парламенте на рассмотрении и должен искоренить существующие мошеннические схемы.

Инициатива содержится в законопроекте, представленном в августе 2021 года.

В пояснительной записке идея привязки SIM-карт к паспортам обусловлена “заботой о гражданах”.

Если у мобильного оператора нет паспортных данных владельца номера, то такой номер фактически никому не принадлежит и перевыпустить SIM-карту с аналогичным номером может любой человек без особого труда.

Кроме того, привязка SIM-карт позволит мобильным операторам идентифицировать своих клиентов и искоренит схему обмана, при которой мошенники захватывают чужие мобильные номера.

Как происходит схема обмана и перевыпуска чужих SIM-карт

Сначала мошенники с разных номеров несколько раз звонят на номер жертвы;

затем обращаются к оператору мобильной связи, что потеряли SIM-карту и просят ее перевыпустить;

называют последние номера, с которых поступали звонки на указанный номер. (У оператора мобильной связи нет оснований отказать, ведь он не знает, чей на самом деле этот номер);

после перевыпуска SIM-карты получают доступ к интернет-банкингу или другим услугам, и выводят деньги со счетов, а так же оформляют кредит.

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Решит ли это проблему мошенничества?

Как рассказывает эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич, появление в законодательстве нормы об обязательном использовании клиентами банков контрактных номеров на практике ничего не изменит. По его словам, в Украине уже был случай, когда деньги клиентки банка были украдены в результате ошибок операторской компании.

Несмотря на то, что её номер имел статус персонифицированного и любые операции с ним должны были происходить при её личном присутствии, мошенники завладели этим номером. Вопреки, казалось бы, очевидным обстоятельствам суды отказали пострадавшей в праве требовать от компании возмещения убытков. Потому номер по паспорту – далеко не панацея от мошенничества.

“Появление законодательной нормы использования только контрактных номеров не решит проблему массового противоправного завладения “финансовыми номерами”. Об этом свидетельствует опыт Российской Федерации, где, несмотря на обязательную персонификацию всех без исключения номеров, масштабы мошеннических действий еще больше чем в Украине. Мошенники используют подложные доверенности, поддельные документы, попросту подкупают сотрудников операторских салонов”, подытожил Химич.

В целом привязка мобильного номера к паспорту имеет как недостатки, так и преимущества. Частично это может помочь защитить личные данные, но если мы говорим о противодействии мошенничеству в банковской сфере, то такая система не совсем эффективна, ведь злоумышленникам удается проворачивать схемы даже с контрактными номерами. Вероятно, вместо дополнительной защиты “финансового номера” стоило бы разработать схемы авторизации с идентификацией более высокого уровня. Если, конечно, цель законопроекта именно борьба с мошенничеством, а не нечто другое.