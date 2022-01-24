Украинцев хотят пожизненно лишать водительских прав – законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагают пожизненно лишать водительских прав нарушителей правил дорожного движения.

Об этом идет речь на официальном сайте парламента, пишет Апостроф, передает NNS.

Проект закона №6278 предусматривает ужесточение ответственности для украинских водителей. Необходимость принятия документа, как отмечают авторы законопроекта, “обусловлена ​​нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране”.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, проект закона предлагает внести изменения в кодекс об административных правонарушениях для возможности пожизненного лишения права управлять автомобилем “за систематическое нарушение порядка пользования этим правом”.

В пояснительной записке к законопроекту также указано, что введение парламентом этого закона позволит обеспечить соблюдение требований ПДД и снизит смертность на украинских дорогах.

“Проектом закона предлагается внести изменения в статью 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и в статью 55 Уголовного кодекса Украины в части лишения предоставленного данному гражданину права управления транспортными средствами до пожизненного срока. Принятие законопроекта не предусматривает дополнительных расходов из государственного бюджета Украины”, говорится в документе на сайте ВР.

Для кого в Украине техосмотр авто станет обязательным в 2022 году

Украинская команда на “Запорожцах” выступит на Rallye Monte-Carlo (фото, видео)