Украинцев хотят пожизненно лишать водительских прав – законопроект

В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагают пожизненно лишать водительских прав нарушителей правил дорожного движения.
Об этом идет речь на официальном сайте парламента, пишет Апостроф, передает NNS.
Проект закона №6278 предусматривает ужесточение ответственности для украинских водителей. Необходимость принятия документа, как отмечают авторы законопроекта, “обусловлена нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране”.
Как сообщается на сайте Верховной Рады, проект закона предлагает внести изменения в кодекс об административных правонарушениях для возможности пожизненного лишения права управлять автомобилем “за систематическое нарушение порядка пользования этим правом”.
В пояснительной записке к законопроекту также указано, что введение парламентом этого закона позволит обеспечить соблюдение требований ПДД и снизит смертность на украинских дорогах.
“Проектом закона предлагается внести изменения в статью 30 Кодекса Украины об административных правонарушениях и в статью 55 Уголовного кодекса Украины в части лишения предоставленного данному гражданину права управления транспортными средствами до пожизненного срока. Принятие законопроекта не предусматривает дополнительных расходов из государственного бюджета Украины”,говорится в документе на сайте ВР.
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