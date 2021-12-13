Украинцам придется заплатить налоги за свои квартиры: кого коснется

В Украине с сентября 2022-го начнут доначислять налоги за расходы, которые не смогут подтвердить. Речь идет, в том числе, и о покупке квартир. Такое ужесточение введут сразу после того, как закончится налоговая амнистия.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL, передает NNS.

Министерство финансов готовит непрямые методы налогового контроля. Это означает, что налоговики будут контролировать не только уплату взносов с доходов, но и расходы украинцев.

Дело в том, что еще с 1995 года Государственная налоговая служба ведет учет всех белых доходов. Поэтому чиновники могут легко сравнить доходы и расходы и найти несовпадения.

Если окажется, что украинец тратит больше, чем зарабатывает, к нему возникнут вопросы: откуда взялись деньги? Уплачены ли с них налоги? И если налогоплательщик не сможет ответить, его заставят доплатить 19,5% налога.

Это может коснуться также и покупки квартир. В момент, когда украинец попытается продать квартиру, которая была куплена много лет назад, налоговая сможет спросить, откуда взялись деньги, чтобы, к примеру, 15 лет назад приобрести жилье? Если его купили за счет родителей, то за такой подарок также нужно было заплатить налог.

“Условно говоря, если существует факт покупки крупного объекта недвижимости, при этом задекларированных доходов нет и амнистию человек не проходил, то есть он не показал своих реальных доходов, с которых почему-то не были уплачены налоги… Следствием этого будет то, что налоговая будет иметь право доначислить сумму неуплаченных налогов”, заявил глава Минфина Сергей Марченко в интервью НВ.

Здесь стоит отметить, что точные правила еще обсуждаются (Минфин готовит законопроект). Вполне возможно, что о крупных покупках должны будут сообщать налоговой также и продавцы.

Есть возможность избежать вопросов от налоговой в случае, если имущество было куплено за теневые доходы (например, накопления из зарплат в конвертах). Для этого нужно принять участие в налоговой амнистии.

В таком случае, например, за квартиру нужно будет заплатить всего 5%. Но здесь также важно учесть, что для налоговой амнистии есть исключения. Если площадь квартиры не превышает 120 кв. м, то заполнять нулевую декларацию и проходить налоговую амнистию не нужно.

Вполне возможно, что в разработанном законопроекте Минфина о непрямых методах контроля также будут действовать ограничения. Например, не будут учитывать расходы до определенной суммы или недвижимость определенной площади.

Налоговая амнистия успешно прошла в целом ряде стран. Она позволяет вывести экономику из тени.

В Украине, где львиная доля экономики находится в тени, она также может быть успешной. Но только при условии, если после нее начнутся жесткие проверки и у налогоплательщиков будет стимул выходить из тени.