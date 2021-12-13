Украинцам готовы платить от 100 тысяч гривен в месяц: где можно заработать

В Украине есть вакансии, на которых даже здесь, в нашей стране, можно заработать вполне неплохие деньги. Некоторым специалистам готовы платить 100 тысяч гривен и выше.

В частности, такое жалованье обещают информационному директору – специалисту, который отвечает за работу информационной системы на производстве.

Об этом NNS узнал из сообщения today.ua.

В целом же, средняя зарплата, предлагаемая киевскими работодателями, составляет 17 500 гривен. В то же время, например, в Запорожье размер средней зарплаты намного ниже – 12 500 гривен. А менее всего платят жителям Буковины: в Черновицкой области средняя зарплата составляет всего 11 тысяч гривен.

Кто в Украине зарабатывает меньше всех – рынок вакансий

Такие данные взяты из популярного портала поиска работы work.ua. Но вместе с тем есть в Украине немало вакансий, на которых предлагают значительно более высокие зарплаты.

Рейтинг самых привлекательных предложений по зарплате выглядит так:

информационный директор – 100 тысяч гривен;

программист на языке C++ – 65 тысяч гривен;

программист Ruby on Rails – 62 тысячи гривен;

разработчик на языке Java – 60 тысяч гривен;

Full stack программист – 50 тысяч гривен;

разработчик мобильных приложений – 50 тысяч гривен;

руководитель IT-отдела – 50 тысяч гривен.

Конечно, зарплата зависит не только от специальности и должности специалиста, а также от компании, приглашающей его на работу, и города, в котором предлагается вакансия. Обычно чем больше город, тем лучше в нем зарплаты.

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Большое, если не решающее, влияние на уровень зарплаты имеет также экономическая ситуация в стране. А еще, например, программисты могут работать на любую страну мира. Соответственно и зарплата у них может быть значительно выше, чем платят остальным украинцам.

Кроме специалистов в области IT, в настоящее время в Украине также есть большой спрос на автослесарей, продавцов и барист. Им готовы платить до 30 тысяч. Но это, конечно, только в столице. В регионах предложение гораздо скромнее.