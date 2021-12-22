Украина рассматривает два новых формата переговоров с Россией – Арахамия

Украина рассматривает два новых формата переговоров по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Решения примут до конца первого квартала 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамии во время итоговой пресс-конференции, которая состоялась 21 декабря, передает NNS.

В частности, Арахамия отметил, что после проведения переговоров в “нормандском формате” произошел некий застой, а теперь об угрозе полномасштабного вторжения со стороны России говорят все, особенно за границей.

“Сейчас наша стратегия – это: 1. деэскалация, 2. это изменение этого нормандского формата. У нас есть два варианта: один формат – это прямые переговоры с Путиным относительно данной ситуации и второй формат – добавление Соединенных Штатов Америки в нормандский или какой-то другой формат, где будут привлечены США. Сейчас это в активной фазе обсуждения”, заявил он.

При этом Давид Арахамия отметил, что переговоры с РФ ведутся всеми странами-партнерами Украины.

“Как Соединенные штаты обсуждают это с Россией, так и мы обсуждаем это со своими партнерами, и со США. Здесь так много сторон, что я, к сожалению, не могу давать никаких дат… Однако у нас внутренний дедлайн стоит – это конец первого квартала 2022 года”, заявил он.

Напомним, в связи с угрозой российского вторжения в Украину силы быстрого реагирования НАТО были приведены в повышенную боеготовность. Общая численность оперативной группы составляет 40 тысяч военных.

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