Украина может сократить срок действия COVID-сертификатов

Еврокомиссия планирует 10 января сократить срок действия COVID-сертификатов с 365 дней до 270 дней. Украина также может сократить срок действия COVID-сертификатов, если решение о сокращении срока действия этих цифровых документов будет введено странами ЕС.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич, передает NNS.

По ее словам, Минздрав наблюдает за подготовкой решения Европейской комиссии и уже имело совещание с европейскими специалистами по этому вопросу.

“Как только решение о сокращении срока действия этих цифровых документов будет введено странами ЕС, мы сразу же начнем внедрять его на уровне Украины. Сначала этот вопрос должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее оно должен быть одобрен на заседании штаба по вакциноруководящих инфекций Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирован постановлением правительства”, сказала Карчевич.

Она пояснила, что после сокращения периода действия сертификата, сгенерированный документ будет действующим. Однако лишь в пределах того срока, который будет определен в той или иной стране.

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Напомним, ранее сообщалось, что страны-участницы Европейского Союза согласятся сократить действие COVID-сертификатов до 9 месяцев.

Добавим, Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов. Минздрав объяснил, что это значит.

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