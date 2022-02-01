Украина и Польша построят новый газопровод

Украина и Польша договорились построить газопровод, что позволит увеличить объемы передачи газа на восток.

Во время брифинга по итогам встречи премьер-министры Украины и Польши Денис Шмигаль и Матеуш Моравецкий уведомили об этой идее, передает NNS.

Главы правительств говорили о расширении пропускной способности с запада на восток и о строительстве газопровода в ближайшее время.

“Мы говорили с премьер-министром о возможности увеличения мощностей передачи газа с запада на восток, строительство газопровода. Для этого необходимо выполнить определенные инвестиции, которые мы намерены реализовать”, сказал Моравецкий.

Глава польского правительства отметил, что Польша уже помогает Украине с газом, передавая его с запада на восток.

В свою очередь Денис Шмигаль обратил внимание на возможность поставки в Украину сжиженного природного газа, а также затронул тему хранения польскими и европейскими компаниями газа в хранилищах Украины.

Говоря о “Северном потоке – 2”, премьер-министр Польши подчеркнул, что Германия, запуская газопровод, “дает снаряды и оружие Путину, которыми он потом сможет шантажировать Европу”.

“Геополитической угрозой является “Северный поток – 2”. В этой связи мы апеллируем совместно к Германии, чтобы она не запускала этот газопровод, потому что он станет элементом шантажа Европы со стороны России. Нельзя, с одной стороны , выражать солидарность с Украиной, а другой рукой подписывать сертификационные документы “Северного потока – 2”, отметил Моравецкий.

Напомним, 1 февраля в Киев с визитом прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Во время своего выступления он сравнил жизнь по соседству с Россией с жизнью у подножия вулкана.