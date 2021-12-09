Тысячу за вакцинацию пока получат не все: как подать заявку, какие нюансы

Тысячу гривен за вакцинацию украинцы начнут получать с 19 декабря текущего года. Условием для получения выплаты является полный курс вакцинации.

Подробнее о том, кто сможет получить деньги, на что их можно потратить и как оформить заявку пишет РБК-Украина, передает NNS.

В чем суть

Выплаты за вакцинацию проводятся в рамках программы помощи бизнесу еПоддержка. Все украинцы, которые получили две дозы вакцины получат по тысяче гривен, которые можно будет потратить на определенные услуги. Программа будет действовать как в этом году, так и в следующем. Однако, если деньги не будут потрачены в течении 4 месяцев, они вернутся государству.

На что можно потратить

Потратить тысячу можно будет на:

театры,

кино,

музеи,

спортзалы,

концерты,

книги,

билеты на внутренние авиа- и ж/д рейсы.

Три нюанса

Только “Дия”. Как сообщил Федоров, на первом этапе выплата будет доступна с 19 декабря только в приложении “Дия”.

Обычная карта не подходит. Получить тысячу гривен за вакцинацию на обычную карту нельзя. Для этого нужно оформить специальную виртуальную карту еПоддержка в одном из банков-партнеров. Открыть карту можно будет и онлайн, и офлайн. Снять деньги с карты или перевести их на другую карту нельзя. Один из банков, который участвует в программе, сообщил, что на обработку заявки потребуется до 5 дней.

Не все сертификаты. Для участия в программе на первом этапе принимаются только “зеленые” сертификаты и только в приложении “Дия”. А вот сертификат с портала “Дия” или бумажный от семейного врача не подходят.

Для участия нужна заявка: инструкция

Пилот проекта стартует с 13 декабря. Так, уже с понедельника все вакцинированные граждане Украины старше 18 лет могут подать заявку.

Пошаговая инструкция

Оформите специальную карту еПоддержка.

Загрузите приложение “Дия” и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть “зеленый” сертификат в приложении.

Зайдите в раздел “Услуги” и выберите еПоддержка.

Выберите для выплаты карту еПоддержка и ожидайте поступления денег.

Напомним, ранее сообщалось, что для того, чтобы получить тысячу гривен за вакцинацию в этом году нужно оформить заявку на выплату до 29 декабря. Запуск бета-теста со следующей недели анонсировал сегодня на Кабмине премьер Денис Шмыгаль.

Отметим, ранее в Кабмине сообщали, что работают над альтернативой “Дие” для тех, у кого нет возможности получить выплаты через приложение.