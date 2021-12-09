Тысячу за вакцинацию можно оформить через Monobank: пошаговая инструкция

Банковский сервис Monobank сообщил о том, что тысяча за вакцинацию может быть оформлена через его банковское приложение.

Об этом NNS узнал из сообщения УНИАН.

Основатель сервиса Олег Гороховский на своей странице в фейсбуке посоветовал оформить карту заранее, чтобы ее номер был своевременно передан в Дію (для выплаты обязательно должно быть установлено приложение Дія) – тогда оформившие карту получат выплату в числе первых. При этом он уточнил, что проект в том или ином виде будет работать и у других украинских банков.

“Мы будем засчитывать выплаты мгновенно и не ждать около пяти дней пока платеж будет обработан и пройдет все формальные процедуры (Минэкономики-Казначейство-Ощад)”, написал Гороховский.

Ниже – инструкция, как в несколько кликов с помощью Монобанка получить 1000 гривен в случае, если вы дважды вакцинированы от коронавируса.

Тысяча от Зеленского – как получить через Монобанк

Прежде всего, для того чтобы в ходе данной операции не сталкиваться с проблемами, вам нужно обновить приложение (в Google Play или AppStore зависимости от того, какая у вас операционная система). Если после обновления ничего не появилось, можно попытаться удалить приложение и установить его снова.

После того, как приложение обновится, нужно зайти в него и потянуть вниз по меню выбора карт.

Далее нужно нажать кнопку с “плюсиком” внизу – “Открыть карту или счет ФЛП”.

Как только вы это сделаете, вы попадете в меню открытия новых карт, среди которых будет и карта “Поддержка”.

После выбора “поддержка” пользователь увидит условия, при которых тысяча за вакцинацию выплачивается, когда она поступит и на что ее можно будет потратить.

Как только вы ознакомитесь со всеми правилами, нужно нажать кнопку “Открыть карту”. Приложение покажет новый экран с кнопкой “Активировать” и сообщением, на какой электронный адрес будет отправлена ​​копия договора на оформление карты.

Готово! Карту можно добавить в бумажник Google Play для бесконтактной оплаты, но можно и не добавлять.

Независимо от того, какую опцию вы выберете, вам будет показан счет новой открытой карты.

Тратить деньги с нее можно будет после начала выплат и поступления денежных средств на счет.

Тысячу за вакцинацию пока получат не все: как подать заявку, какие нюансы

Ожидается, что выплата 1000 гривен за вакцинацию начнется с 19 декабря. Вернуться к обычной карте можно с помощью всё того же меню карт вверху, просто потянув кнопку вниз.

Также ваша новая карта появится в меню карт.

Теперь остается только ждать, когда тысяча гривен от Зеленского поступит на ваш счёт. Для того, чтобы её можно было тратить, перед оплатой её нужно будет выбрать основной.

Напомним, что поддержка направлена ​​на помощь украинскому бизнесу, наиболее пострадавшему во время карантина. Это креативная, транспортная и спортивная категория.