Тысячу за вакцинацию можно будет потратить на лекарства

С 19 декабря, украинцы, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса – получат тысячу гривен. Начиная с января, граждане старше 60 лет – смогут потратить средства на лекарства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Украины Владимира Зеленского, передает NNS.

По словам Зеленского, программа “еПоддержка” будет расширяться и в дальнейшем, чтобы стать доступнее для большего количества граждан.

Начинаю с января, граждане старше 60 лет, смогут потратить тысячу на социальные нужды, в том числе на лекарства.

“Условие: полная вакцинация против COVID-19. Чиновники получили необходимые поручения”, добавляет президент.

Програма «єПідтримка» розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2021

Как получить тысячу за вакцинацию:

на первом этапе выплата будет доступна исключительно в приложении “Дия”;

в то же время средства нельзя получить на обычную карту – для этого необходимо оформить виртуальную “еПоддержку” в одном из банков-партнеров;

также невозможно будет снять деньги или же перевести их на другую карту;

на обработку заявки по виртуальной карте требуется примерно до пяти дней.

Для тех, кто не имеет доступа к приложению – в ближайшее время появится альтернативный механизм.

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Куда можно потратить тысячу за вакцинацию

Как отметил президент, средства можно будет потратить в тех сферах экономики, которые больше всего пострадали в результате пандемии коронавируса, а именно:

абонемент в фитнес-центр или спортивный зал;

билет в театр или кинотеатр;

поход в музей;

билет на железнодорожную или авиаперевозку;

покупку книг.

Ожидается, что на выплаты за вакцинацию из госбюджета в этом году выделят 8 млрд гривен.

В частности, чтобы получить средства, необходимо оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров и заполнить заявку в “Дие”.