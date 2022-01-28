“Тысяча Зеленского”: когда получат деньги украинцы без смартфонов и компьютеров

В Украине обе дозы прививки против коронавируса получили более 14 миллионов человек и почти половина из них получила деньги за вакцинацию. Как рассказал заместитель министра экономики Александр Грибан, скоро “тысяча Зеленского” станет доступной даже тем украинцам, у которых нет смартфонов и компьютеров.

Об этом NNS узнал из сообщения ТСН.

Для дважды вакцинированных, но без смартфонов и компьютеров украинцев, государство обещает уже с апреля упростить процедуру.

“Если нет мобильного приложения, поскольку нет смартфона, то все равно нужно будет обратиться в отделение банка, и там уже специалисты банка помогут все это оформить и, собственно, получить эту помощь уже не в электронном виде, а в физическом”, уверяет Александр Грибан.

На получение тысячи заявки подали и четверть из трех с половиной миллионов украинцев, которым за 60.

А с 24 января вакцинированы возрастом 60+ за электронную тысячу от государства могут купить лекарства. Рассчитаться электронными средствами за вакцинацию можно в любой аптеке, а также через Интернет.

Право на лекарства через “єПідтримку” имеет тот, кому исполнилось 60 лет на момент покупки.

“Проверка осуществляется именно при покупке лекарств, то есть, когда вы обращаетесь в аптеку. Во время платежа банк, выдавший вам карту, проверяет, есть ли вам 60 лет именно на момент обращения. Неважно, когда вы делали карту – проверка проводится во время транзакции”, объяснил проектный менеджер Минцифры Павел Русев.

Приобрести же можно исключительно лекарства, внесенные в реестр. Купить не удастся:

минеральные воды;

пищевые добавки;

биодобавки;

приборы типа тонометра, ингалятора.

Между тем, многих в аптеке постигнет неудача, потому что их телефоны не имеют функции бесконтактной оплаты.

Представитель Минцифры сразу советует идти в банк за пластиковой картой. Их уже выдают два учреждения, а всего к программе подключатся 9.

Если вы уже получили деньги “єПідтримки” в банке, который не будет выдавать физическую карту, у вас есть два варианта:

рассчитаться через Интернет;

обратиться за помощью к своим детям или внукам, чтобы они настроили вашу карту на свой телефон и смогли купить лекарства для вас.

На какие лекарства можно потратить “ковидную тысячу”- список ограничен