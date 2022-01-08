Три причины, почему в ЕС продукты дешевле, чем в Украине

Украинский клуб аграрного бизнеса опубликовал данные, согласно которым пищевые продукты в Украине стоят на 8% дороже, чем в соседней Польше, куда чаще всего ездят на заработки.

Об этом NNS узнал из сообщения agronews.ua.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, как проводили исследования:

“Мы взяли 24 пищевых продукта, которые входят в социально значимый пакет для украинцев, и посчитали, сколько такой же набор будет стоить в Польше”.

В результате получилось, что в Польше на 50% дешевле яблоки. Также дешевле хлеб, молоко, курятина, сахар, растительное масло.

Если сравнивать, сколько тратят на еду украинцы и поляки, данные следующие: наши соотечественники тратят 46% семейного дохода, а соседи – всего 12%.

Эксперт объяснил, что поляки имеют гораздо больший лимит заработной платы, чем украинцы.

Олег Пендзин выделил три основные причины разницы в стоимости одинаковых продуктов в двух странах. Так, НДС на пищевые продукты в Украине составляет 20%, а в Польше – 5%.

А, например, в Брюсселе анонсировали, что со второго полугодия 2022 года пищевые продукты не облагаются НДС.

В Польше и других странах ЕС аграрный сектор на 60% дотирует государство, этого нет в Украине.

А еще согласно Договору о зоне свободной торговли с Евросоюзом, поставки украинских продуктов в страны ЕС имеют квоты.

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