Третьякова предлагает, чтобы все украинские домохозяйства подавали электронные декларации

Нардеп от “Слуги народа” Галина Третьякова выступает основным инициатором законопроекта №6539 “О домохозяйстве”, которым народные депутаты Украины хотят обязать домохозяйства декларировать доходы.
Поддержка финансового благополучия семьи возможна при налогообложении общего дохода домохозяйства, сказано в тексте законопроекта, пишет Фокус, передает NNS.
“Введение “семейного налогообложения” не означает установление специального налогового режима, а предполагает введение элементов “семейного налогообложения” в действующую систему налогообложения доходов физических лиц”,указали авторы.
По мнению нардепов, декларирование доходов вызовет рост благосостояния людей. За счет чего будут расти доходы после декларирования, в документе не уточняется.
В законопроекте перечислены условия, по которым домохозяйствам разрешат вести предпринимательскую деятельность без регистрации ФЛП:
- представление годовой налоговой декларации домохозяйства;
- ведение предпринимательской деятельности только членами домохозяйства;
- годовой доход не должен превышать 8 миллионов гривен.
Виды услуг, для которых необязательно регистрировать ФЛП:
- парикмахерские и косметологические услуги;
- юридические консультации;
- услуги домашней прислуги;
- уход за больными или немощными лицами;
- услуги репетиторов;
- воспитание детей (гувернеры);
- уборка помещений по индивидуальному заказу;
- ремонт обуви, одежды, бытовых текстильных и трикотажных изделий, ковров и ковровых изделий, кожаных, галантерейных изделий, мебели, радиотелевизионной и другой аудио- и видеоаппаратуры, электробытовой техники и других бытовых и офисных приборов,
- часов, других предметов личного пользования;
- техническое обслуживание и ремонт музыкальных инструментов;
- услуги по стирке, глажке белья и других текстильных изделий;
- розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами на рыночных лотках;
- услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом;
- услуги по перевозке груза;
- деятельность в сфере ресторанного хозяйства;
- другие виды работ, к которым привлекаются члены этого домохозяйства, кроме видов деятельности, подлежащих лицензированию и относящихся к независимой профессиональной деятельности согласно закону.
Обязательное декларирование не коснется тех, кто получает пенсии и стипендии. Нардепы взамен подачи декларации о доходах предлагают выделение “социального трансферта”.
Формы социального трансферта:
- социальные гарантии, направленных на обеспечение права на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, расходы на жилье;
- льготы, имеющие материальную и денежную форму;
- социальное страхование;
- социальных услуги.
Нардепы обращают внимание на средний уровень доходов домохозяйств в Соединенных Штатах, Швейцарии, Бельгии, Японии и других развитых стран. Так, в США доход за год составляет $176 тыс., в Швейцарии – $128,4 тыс., в Бельгии – $104 тыс., а в Японии – $97,5 тыс.
В Украине, по данным Госстата, насчитывается 14,9 млн домохозяйств.
Напомним, Галина Третьякова известна своими заявлениями по поводу некачественных детей в малообеспеченных семьях и тем, что нужно кастрировать безработных.
Фото: strana.ua