ТОП-5 рецептов авторских коктейлей на Новый год

Каких только праздничных напитков не изобрели люди! Руководитель киевского бара PR Bar Александр Сагань поделился авторскими рецептами коктейлей к Новому году.

Об этом NNS узнал из сообщения “Сегодня”.

В издании заметили, что эти авторские коктейли вы не найдете в Google. Александр с командой бара придумал их, вдохновляясь новогодними фильмами, пряным глинтвейном и праздничной аурой.

4 правила формирования меню напитков на Новый год

Готовьте коктейли на основе алкогольных напитков, которые любите вы и гости вечера. Важно, чтобы напитки дополняли десятки рецептур, а не только одну. Для наших ТОП-5 коктейлей нужны джин, водка, игристое, виски и ром, из которых можно приготовить, что угодно. Выбирайте рецепты, где не требуется инвентарь профессионального бармена. Чтобы сделать коктейли из нашей подборки, понадобятся только шейкер, ситце, ложка и бокал для смешивания напитков. Не выбирайте сложные рецепты коктейлей, которые готовятся долго. Александр Сагань и команда бара позаботились, чтобы вы потратили минимум времени. Для приготовления одного из коктейлей нашей подборки понадобится от 5 до 10 мин. Заморозьте много льда, потому что без него ни один коктейль не будет вкусным. Он охлаждает напиток и делает его освежающим. Воспользуйтесь силиконовыми формами для заморозки льда и сделайте его как можно больше.

Теперь переходим к приготовлению коктейлей

1 – NY gin&tonic с ягодными нотами

После увиденного названия подумали, что это типичный джин с тоником? Нет. Но их объединяет простое приготовление. Коктейль с интересным вкусом благодаря ноткам ягод, потому что в его основе малиновый джин. Напиток с минимальной терпкостью, ведь в рецептуре гранатовый тоник. После первого глотка хочется повторить, чтобы снова почувствовать малиновое наслаждение и неожиданный “гранатовый характер”.

Ингредиенты:

50 мл малинового джина.

150 мл гранатового тоника.

Несколько колец лимона и гранатовых зерен.

Листья свежей мяты.

Лед.

Способ приготовления:

Добавить все ингредиенты в бокал со льдом.

Перемешать ложкой.

Украсить свежей мятой.

Сделать первый глоток и повторить снова.

2 – Drunk Rudolpf с мандариновым вкусом

Пили коктейль Pornstar Martini? Drunk Rudolpf – это его зимняя интерпретация. Бармены PR Bar вдохновились классической рецептурой и создали вариант коктейля для новогодних тусовок. После первого глотка вы почувствуете мандариновые нотки, потому что в рецептуре водка со вкусом именно этого фрукта, а не классическая, как у Pornstar Martini. И, конечно, пюре из маракуйи. Сочетание тропических вкусов коктейля удивит каждого.

Ингредиенты:

50 мл мандариновой водки.

25 мл пюре из маракуйи.

100 мл сухого игристого вина.

Щепотка ванилина.

Долька мандарина и его цедра для украшения.

Лед.

Способ приготовления:

Все ингредиенты встряхнуть в шейкере.

Добавить лед в бокал из которого будете пить.

Процедить смесь в бокал через сито.

Украсить напиток цедрой и дольками мандарина.

Испытать наслаждение от вкуса коктейля.

3 – Santa’s Cherry с пряной вишней

Если не любите джин и водку, потому что обожаете виски, то коктейль Santa’s Cherry для вас. В его основе американский виски, вишневое пюре и лимонный сок. Благодаря фруктам напиток имеет насыщенный вкус, кислинку и терпкость. На приготовление нужно потратить 4 минуты. Рекомендуем сделать на Новый год коктейль именно по этому оригинальному рецепту, а не банальное сочетание виски с Coca-Cola.

Ингредиенты:

40 мл американского виски.

10 мл лимонного сока.

20 мл сахарного сиропа.

40 мл вишневого пюре.

Лед.

Способ приготовления:

Все ингредиенты встряхнуть в шейкере.

Добавить лед в бокал, из которого будете пить.

Процедить смесь в бокал с помощью сита.

Украсить напиток цедрой лимона и вишней на шпажке.

Сделать глоток и узнать, какой он на вкус, этот алкогольный шедевр.

4 – Ginger mood с пряностями

Пряный коктейль Ginger mood на основе джина с ревенем и имбирем понравится людям, которые любят не спеша пить напитки в уютной атмосфере. Нотки имбиря в рецептуре вы сразу узнаете, потому что он придаст горчинки, а терпкий каркаде будет освежать, поэтому вкус напитка будет сбалансирован. Коктейль приготовьте вместо глинтвейна, когда будете смотреть “Один дома” 1 января.

Ингредиенты:

40 мл джина с ревенем и имбирем.

30 мл сиропа каркаде*.

15 мл лимонного сока.

100 мл безалкогольного тоника “Имбирный эль”.

Цукаты имбиря для украшения.

Лед.

*Для приготовления каркаде сиропа, смешайте 1 литр воды, 0,5 кг сахара и 100 г чая каркаде в кастрюле и доведите до кипения. Далее смесь варите на минимальном огне 15 мин, затем процедите и охладите, чтобы добавить в коктейль. Сиропа хватит на компанию друзей!

Способ приготовления:

Все ингредиенты добавьте в бокал со льдом и перемешайте ложкой.

Украсьте имбирными цукатами.

Наслаждайтесь и знайте, вы захотите его повторить.

5 – Fireplace seating, который напомнит душистый чай

Бармены PR Bar придумали коктейль Fireplace seating, вдохновившись уютными посиделками у камина. Поверьте, напиток дополнит эту атмосферу. В основе коктейля пряный ром, пюре из облепихи и апельсиновый сок. Ингредиенты напоминают рецептуру согревающих чаев. На Новый год рекомендуем приготовить алкогольный пряный “чай” и выпить несколько бокалов до 00:00.

Ингредиенты:

50 мл пряного рома.

40 мл пюре из облепихи*.

40 мл апельсинового сока.

25 мл сахарного сиропа**.

Веточка тимьяна и несколько облепиховых ягод для украшения.

Слайс апельсина для украшения.

Лед.

*Для приготовления пюре из облепихи разморозьте 1 кг фрукта и добавьте 400 мл сахарного сиропа. Затем взбейте в блендере смесь, процедите через сито.

**Для приготовления сахарного сиропа смешайте в кастрюле 1 кг сахара и 750 мл воды. Затем помешивайте жидкость, чтобы сахар растопился, охладите ее и добавляйте в напиток.

Способ приготовления:

Все ингредиенты перемешайте в шейкере.

Добавьте лед в бокал из которого будете пить коктейль.

Затем процедите через сито смесь в бокал.

Украсьте слайсом апельсина, веточкой чабреца и облепиховыми ягодами.

Попробуйте коктейль и расскажите другим о напитке для посиделок у камина.