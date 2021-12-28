Тарифы на проезд вырастут: где после Нового года подскочат цены

В Запорожье и Черновцах в начале следующего года местные власти планируют повысить тарифы на проезд.

Об этом говорится в сообщениях издания Индустриалка и издание Молодой буковинец, пишет Главком, передает NNS.

Относительно Запорожья отмечается, что предложение о повышении тарифов появилось на сайте Запорожского горсовета, его должны рассмотреть в начале 2022 года.

Согласно информации издания, цены на проезд в транспорте будут колебаться в зависимости от маршрута. В целом, стоимость проезда в маршрутках вырастет с 8 до 12 гривен. На маршруте курсированием в Хортицкий район цена вырастет до 14 гривен.

При этом цены на проезд в коммунальном транспорте (автобусах, троллейбусах и трамваях) планируют полностью сравнять – тариф будет составлять 10 гривен.

Похожие планы преследует цель горсовета Черновцов. Как говорится в тексте проекта решения, с 1 февраля стоимость проезда в маршрутках должна возрасти с 7 до 9 гривен.

«Установить с 01.02.2022 года тариф на перевозку пассажиров в городском пассажирском автомобильном транспорте общего пользования в пределах территории Черновицкого городского территориального общества в размере 9,00 грн. в автобусах, выполняющих перевозку пассажиров в обычном режиме, в режиме маршрутного такси и в автобусах, работающих в экспрессном режиме движения», говорится в проекте решения.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко озвучил новые цены на проезд в Киеве. Тарифы будут отличаться в зависимости от того, является ли человек жителем Киева, Киевской области или иногородним.