тариф на медпомощь при родах

Каким будет тариф на пособие при родах для украинцев в рамках Программы медицинских гарантий в следующем, 2022 году.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Громадське, передает NNS.

По словам министра, он будет составлять 15 101 грн. Для сравнения, в 2021 году тариф составил 10 382 гривны.

Глава Минздрава рассказал о новом тарифе на помощь при родах после того, как вместе со своим заместителем Алексеем Яременко посетил частный роддом «Лелека» в Киеве.

«Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подаются на контрактирование в Программу медицинских гарантий по направлению роды. Кстати, тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн», написал Ляшко.

По его словам, частным учреждениям, в отличие от коммунальных, органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизацию драгоценного медицинского оборудования, энергоносители и коммунальные услуги.

«Охрана материнства и детства является одним из приоритетов деятельности правительства на 2022 год. До конца года проведем по этому вопросу коллегию министерства с привлечением руководителей перинатальных центров», заметил министр.

Что за тариф на медпомощь?

С апреля 2021 г. в Украине стартовала новая Программа медицинских гарантий. Медицинские учреждения, отвечающие повышенным требованиям к наличию в них необходимого оборудования и команды специалистов, способных обеспечить круглосуточную медпомощь, получат средства из бюджета.

На предоставление медицинской помощи при родах в 2020 году Национальная служба здоровья законтрактовала 399 медицинских учреждений. Они получили более 1,8 миллиарда гривен.

В бесплатный пакет пособия при родах включен:

медицинская помощь при неосложненных и осложненных родах, в частности, кесаревом сечении;

обеспечение возможности проведения партнерских родов;

снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральную анестезию;

лабораторные исследования и инструментальные обследования в круглосуточном режиме;

интенсивная терапия матери и новорожденного, и обеспечение их круглосуточной транспортировки в случае осложнений;

вакцинацию новорожденного, согласно Календарю профилактических прививок;

лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;

питание во время пребывания в стационаре.

Зачем это нужно?

По данным статистики, в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15 новорожденный. В правительстве отмечали, что качественная перинатальная помощь снижает уровень младенческой смертности, детской инвалидизации и развития хронических заболеваний.

Безвозмездная медицинская помощь с первых минут жизни преждевременно рожденного малыша существенно снижает финансовую нагрузку на семью.