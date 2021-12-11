тариф на медпомощь при родах

Каким будет тариф на пособие при родах для украинцев в рамках Программы медицинских гарантий в следующем, 2022 году.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Громадське, передает NNS.
По словам министра, он будет составлять 15 101 грн. Для сравнения, в 2021 году тариф составил 10 382 гривны.
Глава Минздрава рассказал о новом тарифе на помощь при родах после того, как вместе со своим заместителем Алексеем Яременко посетил частный роддом «Лелека» в Киеве.
«Дискутировали и искали ответ на вопрос, почему частные роддома не подаются на контрактирование в Программу медицинских гарантий по направлению роды. Кстати, тариф на роды в программе медицинских гарантий на 2022 год составляет 15 101 грн»,написал Ляшко.
По его словам, частным учреждениям, в отличие от коммунальных, органы местного самоуправления не покрывают расходы на содержание основных фондов, амортизацию драгоценного медицинского оборудования, энергоносители и коммунальные услуги.
«Охрана материнства и детства является одним из приоритетов деятельности правительства на 2022 год. До конца года проведем по этому вопросу коллегию министерства с привлечением руководителей перинатальных центров», заметил министр.
Что за тариф на медпомощь?
С апреля 2021 г. в Украине стартовала новая Программа медицинских гарантий. Медицинские учреждения, отвечающие повышенным требованиям к наличию в них необходимого оборудования и команды специалистов, способных обеспечить круглосуточную медпомощь, получат средства из бюджета.
На предоставление медицинской помощи при родах в 2020 году Национальная служба здоровья законтрактовала 399 медицинских учреждений. Они получили более 1,8 миллиарда гривен.
В бесплатный пакет пособия при родах включен:
- медицинская помощь при неосложненных и осложненных родах, в частности, кесаревом сечении;
- обеспечение возможности проведения партнерских родов;
- снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральную анестезию;
- лабораторные исследования и инструментальные обследования в круглосуточном режиме;
- интенсивная терапия матери и новорожденного, и обеспечение их круглосуточной транспортировки в случае осложнений;
- вакцинацию новорожденного, согласно Календарю профилактических прививок;
- лекарственные средства из Нацперечня и расходные материалы, а также лекарственные средства, которые закупаются Минздравом в централизованном порядке;
- питание во время пребывания в стационаре.
Зачем это нужно?
По данным статистики, в Украине ежегодно преждевременно рождается около 20 тысяч младенцев, то есть каждый 15 новорожденный. В правительстве отмечали, что качественная перинатальная помощь снижает уровень младенческой смертности, детской инвалидизации и развития хронических заболеваний.
Безвозмездная медицинская помощь с первых минут жизни преждевременно рожденного малыша существенно снижает финансовую нагрузку на семью.