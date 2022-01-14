В Раде намерены обязать таксистов устанавливать кассовые аппараты в автомобиле. Соответствующий законопроект согласовывается с Министерством инфраструктуры.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев в интервью Українським новинам, передает NNS.

Он рассчитывает, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в конце января.

“Я достаточно жестко требую, чтобы он появился”, подчеркнул Гетманцев.

По его словам, сейчас проект находится в стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

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Глава Налогового комитета также отметил, что другие отрасли пока не намерены фискализовать. Законы, наводящие порядок в сфере налогообложения, уже приняты, а программа минимум выполнена.

Кстати, это уже не первая инициатива, направленная на урегулирование рынка такси в Украине. Законодатели хотят вывести бизнес такси из тени и ввести фискальный контроль.

Напомним, что с 1 января текущего года заработали правила обязательного использования кассовых аппаратов представителями малого бизнеса.

Вокруг закона образовалось немало дискуссий, а предприниматели выступали с требованием упразднить введение фискальных регистраторов.

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