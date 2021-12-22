Субсидия на отопительный сезон: в Минсоцполитики назвали размеры помощи

Субсидия на отопительный сезон: по данным Минсоцполитики помощь будут получать около 3 миллионов домохозяйств.

Их размер будет варьироваться от двух до пяти тысяч, но средним считается первый показатель. В ведомстве добавили, что для 80% получателей субсидии она была переназначена автоматически.

Об этом NNS узнал из сообщения ONLINE.UA.

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Для получения субсидии обратиться можно одним из удобных способов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно:

обратиться к представителю территориального общества или ЦНАПу,

обратиться в орган социальной защиты населения путем отправки документов через «Укрпочту»,

онлайн на сайте Минсоцполитики (необходимо иметь электронные средства идентификации).

Недавно глава министерства Марина Лазебна рассказала о том, как узнать о назначении субсидии онлайн. Человек может, не выходя из дома, самостоятельно проверить, назначена ли ему субсидия по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий.

Этот реестр находится по этой ссылке. Искать информацию советуют по своему адресу в алфавитном порядке, выбрав область, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры. Есть возможность проверить, назначена ли субсидия, на какой срок, а также узнать суммы ежемесячных начислений. Информацию обновляют раз в месяц.

Правда, министр предупредила, что назначающие субсидии органы могут выдвинуть требование о возврате выплат. В случае отсутствия добровольного согласия могут начать и судебную тяжбу.

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Также в Минсоцполитики уточнили, что получение тысячи гривен полностью вакцинированными гражданами по программе «єПідтримка» не влияет на назначение жилищной субсидии, поскольку эта выплата является одноразовой и не учитывается в совокупный доход домохозяйства.

Оформление субсидии на портале “Дия”

Две недели назад на портале “Дия” появилась возможность оформить субсидии в онлайн-режиме. Вот что об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль:

Теперь на портале “Дия” можно оформить субсидии, подать заявку на назначение или перерасчет пенсии, получить справки ОК-5 и ОК-7. Больше не нужно приносить кучу бумаг или сидеть в очередях, чтобы получить эти услуги.Достаточно заполнить анкету, подать заявку или сгенерировать нужную справку в несколько кликов.

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