Субсидия на коммуналку: кому придется повторно подать документы

Субсидия на коммуналку: несмотря на то, что многим украинцам автоматически переназначили субсидию, некоторым гражданам придется повторно подать документы на новое назначение.

Об этом NNS узнал из сообщения “Сегодня”.

Как рассказала “Фактам” министр социальной политики Марина Лазебная, субсидии переназначали на основании информации и результатов верификации, которые имеются в реестрах.

“Исключением были случаи, когда необходимо предоставить или подтвердить те или иные данные, которые могли измениться. К примеру, если получатель субсидии ранее не предоставлял свои банковские реквизиты для перечисления монетизированной субсидии”, отметила министр.

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Подтвердить право на субсидию должны и те, кто получал ее по фактическому месту жительства, а не по месту регистрации. Тогда нужно подтвердить место жительства, ведь оно могло измениться.

Также, и тем, кому она назначалась без учета членов семьи, зарегистрированных, но не проживавших по месту регистрации. Поскольку с момента последней подачи документов обстоятельства могли измениться.

“В этом году был расширен круг людей, которые могут получать субсидии. Мы проанализировали практику и включили в перечень общих оснований назначения субсидии те случаи, которые ранее нуждались в отдельном рассмотрении и решении комиссий органов местного самоуправления”, отметила Марина Лазебная.

Речь идет о тех случаях, когда кто-то из членов домохозяйства официально работает за границей, либо находится за границей, но ухаживает за ребенком до трех лет, либо является безработным, но зарегистрирован в центре занятости.

Как получить субсидию?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Гражданин предоставляет:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

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