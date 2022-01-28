Студентов в Украине будут наказывать за продажу курсовых и дипломных: детали

В Украине намерены принять закон, согласно которому студентов учебных заведений будут наказывать за продажу курсовых и дипломных работ. В наказание их смогут лишать стипендий и льгот, а также отчислять из учебного заведения.

Во вторник 25 января Верховная Рада приняла в первом чтении изменения в Закон “Об образовании”, устанавливающие ответственность за продажу рефератов, курсовых, дипломов, докторских и других академических произведений.

Об этом сообщается в законопроекте, опубликованном на сайте Верховной Рады, передает NNS.

Законопроект №5461 поддержали 250 депутатов.

Документ разработан для установления академической ответственности за передачу академического произведения третьему лицу для дальнейшего использования этим лицом как автором. Это, по мнению авторов законопроекта, позволит эффективно противодействовать продаже академических произведений.

Наказание за продажу академических произведений:

повторное прохождение оценки (контрольная работа, экзамен, зачет и т.п.);

повторное прохождение образовательной программы;

отчисления из учебного заведения, за исключением получающих общее среднее образование;

лишение стипендии;

лишение льгот по оплате обучения.

Законопроектом также предлагается определить понятие “академическое произведение” как произведение, содержащее результаты научных исследований, научно-методической, художественной, учебной или иной творческой деятельности, которое используется для подтверждения результатов обучения, присвоения образовательных квалификаций, научных степеней, ученых званий.

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