Стартует регистрация на “тысячу Зеленского”: в каких банках можно получить

В приложении “Дія” стартует запись на получение денег за вакцинацию. Выплаты будут производить шесть украинских банков, которые присоединились к программе «Е-Поддержка». Через какие банки можно получить «тысячу Зеленского»?

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины, пишет Слово и дело, передает NNS.

В программе принимают участие три государственных банка:

Приватбанк,

Укргазбанк,

Сбербанк.

И три частных банка:

Monobank,

Альфа-Банк,

А-Банк.

В последствии к ней могут присоединиться и другие банки.

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Отдельно подчеркивается, что использовать уже существующий в банке счет невозможно – потому, что эти деньги можно будет тратить в строго определенных местах, поддерживая пострадавший от карантина бизнес.

Кто может получить “тысячу Зеленского”

Любой совершеннолетний украинец, прошедший вакцинацию от коронавируса, сможет получить тысячу гривен и потратить ее определенным образом на абонементы в спортзал или фитнес-клуб, посещение кинотеатров, музеев, театров, выставок, приобретение книг или билетов на поезда и самолеты по Украине.

«Очень важно поддержать тот бизнес, который столкнулся с большими вызовами во время пандемии. Начисление тысячи гривен всем украинцам, прошедшим полный курс вакцинации от COVID-19, не только будет стимулировать граждан делать прививки, но и позволит поддержать наиболее уязвимые отрасли, в частности, сферу культуры и спорта, транспортную отрасль», заявила министр экономики Юлия Свириденко.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал выплату украинцам по тысяче гривен за вакцинацию. Обязательным требованием для получения средств является прохождение полного курса вакцинации, это подтверждается сертификатом в «Дії».

Украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, могут получить анонсированную 1 тысячу гривен до конца этого года. Однако для этого нужно успеть подать заявку в первом этапе – до 29 декабря.