Станет ли вход в “Дію” платным из-за BankID – разъяснение Минцифры

С 1 февраля 2022 года в системе BankID будут введены платные тарифы за обслуживание абонентов. Станет ли из-за этого вход в “Дію” платным?

В Министерстве цифровой трансформации заявили, что введение тарифов на услуги в системе BankID не отразится на работе программы “Дія”.

Также это не повлияет на людей, которые проводят авторизацию в “Дії” через BankID. Об этом представители Минцифры рассказали в комментарии “РБК-Украина“, передает NNS.

Информация, распространяемая в интернет-изданиях о платном входе в “Дію”, не соответствует действительности. Тарифы по BankID не относятся к физическим лицам.

“Это ложная информация”, указали в Минцифре.

В министерстве напомнили, что НБУ с 1 февраля 2022 года вводит тарифы на услуги, предоставляемые абонентам Системы BankID.

“Тарифы устанавливаются только для участников системы BankID НБУ – банков и других компаний, оказывающих коммерческие услуги. То есть они не касаются пользователей – физических лиц”, добавили в министерстве.

Кроме того, глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что информация о платном входе в “Дію” неправдива.

“Это точно фейк, потому что это (“Дія”, – ред.) государственный продукт, он создан за средства всех зрителей, которые нас сегодня смотрят и он должен и будет бесплатным”, сказал он в эфире канала “1+1”.

Нацбанк вводит плату за использование системы BankID