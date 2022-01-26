Советники “нормандской четверки” хотят выбрать дату переговоров Украины с сепаратистами. Ермак это опроверг

Сегодня, 26 января, советники “нормандской четверки” встретятся в Париже. Они могут говорить о дате переговоров Украины с сепаратистами о статусе Донбасса.

Об этом сообщает dpa со ссылкой на источники в Елисейском дворце, пишет DW, информирует NNS.

Также, как отмечает dpa, во время переговоров советников в Париже речь пойдет о “гуманитарных мерах и соображениях о будущем Украины”.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, участвующий во встрече политических советников Нормандского формата, в жесткой форме опроверг саму возможность обсуждения вопроса о прямых переговорах с пророссийскими боевиками.

“Мы будем говорить о восстановлении режима полного прекращения огня, который, к сожалению, работает с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и о будущей работе Нормандского формата. Позиция Украины, которую много раз высказывали на разных уровнях, является неизменной, она отвечает украинским интересам. Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались создать «зраду» на ровном месте: на режиме прекращения огня, обмене пленными, работе ТКГ”, написал он в своем Facebook.

Отмечается, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России, а встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

Напомним:

26 января в Париже запланирована встреча политических советников лидеров “нормандской четверки” – Германии, Франции, Украины и России.

Украина не считает главарей так называемых “ЛНР” и “ДНР” самостоятельными фигурами, поэтому на переговоры с ними не пойдет. Россия же, в свою очередь, хочет снять с себя ответственность за развязанную в Луганской и Донецкой области войну, поэтому всеми способами пытается легитимизировать своих ставленников ОРДЛО как “представителей Донбасса”.