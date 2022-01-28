Соперник АТБ на рынке Украины: насколько Lidl может быть конкурентоспособным

Немецкая сеть бюджетных супермаркетов Lidl появится на рынке Украины. Сможет ли маркет составить конкуренцию АТБ и повлияет ли его появление на цены в других магазинах.

Уже существующую конкуренцию на рынке Lidl не всколыхнет. По крайней мере, не в ближайшие годы. Такое мнение выразил Роман Корсак, генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group, передает NNS.

Будет ли Lidl конкурентоспособным на рынке Украины

По его мнению, полностью ответить на вопрос: есть ли на украинском рынке место еще для одного дискаунтера, пока невозможно, ответ придет со временем.

Причина в том, что в Украине уже представлено разнообразие возможных форматов торговых заведений, это и: convenience stores, магазины у дома, супермаркеты, гипермаркеты и, в частности, дискаунтеры.

Эксперт отметил, что украинцы уже хорошо знакомы с кассами самообслуживания, мобильными программами, разными интернет-платформами и программами лояльности, поэтому потребителей будет сложно удивить.

Сегодня у украинских ритейлов есть те же технологии, умения и знания, что и d Lidl. Да и вообще, по сравнению с европейским рынком, наш децентрализован: каждый регион имеет свою специфику, уникальные местные товары.

“На местном уровне локальная сеть лучше знает и чувствует покупателя, чем мировой гигант”, написал Корсак.

Не следует также исключать политический аспект украинского рынка.

“Отдельные регионы контролируются “своими” людьми, а интересы связанных ритейлеров (локации для аренды, разрешения на строительство, коммерческие условия и т.д.) лоббируются на верхах”, добавил он.

По словам Романа Корсака, самые лучшие локации в Украине уже давно заняли игроки.

“Lidl придется либо покупать другие сети, либо открываться на окраинах городов, либо открываться “двери в двери” с имеющимися игроками рынка. По-моему, это вариант покупки более вероятен, если Lidl серьезно настроен захватить большую долю украинского рынка. Как раз высокая децентрализация нашего рынке дает немецкому дискаунтеру эту возможность”, отметил он.

Эксперт успокаивает, что опасаться другим сетям прихода Lidl не стоит.

“По моему мнению, украинские ритейлеры полностью готовы встретить немецкого дискаунтера и показать, кто в доме хозяин”, пишет Корсак.

Однако на рынке будут и те игроки, которые испугаются, закроются, продадутся или еще хуже – начнут играть в ценовые войны с дискаунтером.

“А это война на чужом поле, которая приведет к 100% поражению”, отмечает Роман Корсак.

Какие цены будут в Lidl

Если в магазинах АТБ представлено около 6000 видов продукции, то Lidl может предложить украинцам всего 2000 наименований.

Единственная возможность Lidl завоевать место под солнцем на украинском рынке – покупать другие сети. Еще одним преимуществом немецкой компании может стать более низкая стоимость товаров. Для украинских потребителей пониженные цены – однозначный плюс, но вряд ли Lidl заставит других игроков рынка снизить стоимость продукции.

Роман Корсак уверен, что в ближайшие годы в Украине вряд ли будут созданы условия для значительного снижения цен на продукты питания, одежду и другие виды товаров в точках розничной торговли.

Где откроют первый магазин

Первый супермаркет немецкой сети Lidl, которая может стать серьезным конкурентом украинской АТБ, может появиться в Ивано-Франковске. Об этом заявил глава города.

Он рассказал, что в городе планировалось открыть гипермаркет французской семьи Auchan SA – “Ашан Украина”. Однако из-за карантина эта идея сейчас на паузе.

Эксперты считают, что запуск торговой сети будет продолжаться более года, при этом официального подтверждения компании до сих пор нет. Это связано с внутренней политикой – она не афиширует свои планы.

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