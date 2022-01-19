Со следующей недели украинцы 60+ смогут потратить COVID-тысячу на лекарства

Украинцы старше 60 лет смогут тратить COVID-тысячу на лекарства. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня на заседании правительства, передает NNS.

Разрешение распространяется на препараты, которые были включены в Государственный реестр лекарств.

“Правительство сегодня расширит действие программы президента Украины єПідтримка, чтобы ее можно было тратить не только на книги или кино. Украинцы старше 60 лет смогут потратить тысячу гривен на лекарства”, сообщил он.

Согласно постановлению Кабмина, программа заработает 24 января.

Лекарство можно будет приобрести в аптечных заведениях и интернет-аптеках. Купить можно будет любые лекарственные средства, разрешенные к применению в Украине, как по рецепту врача, так и без него.

По информации Министерства экономики, банки будут проверять возраст человека в момент проведения платежа. Когда именно человек оформил карточку – неважно, главное, чтобы к моменту покупки лекарства ему уже исполнилось 60 лет.

За деньги программы можно будет приобрести исключительно лекарственные средства, а не любые реализуемые в аптеке товары. Например, нельзя будет купить препараты недоказанной эффективности, такие как диетические добавки, а также косметические средства или медицинские приборы, такие как аппараты для измерения давления, ингаляторы и т.д.

По словам премьера, получить тысячу гривен за вакцинацию смогут также дети 12-17 лет.

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