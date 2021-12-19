Сколько украинцы будут отдыхать в 2022 году: праздники и выходные

Украинцам рассказали, как именно будут перенесены рабочие дни из-за государственных праздников в 2022 году. Соответствующий план уже утвержден правительством.

“Апостроф” детально расписал, сколько будет выходных в следующем году, передает NNS.

Традиционно – в начале нового года украинцев ожидает самая короткая рабочая неделя. В общей сложности в январе будет двенадцать выходных. Из-за того, что Новый год выпадает на субботу, выходной будет перенесен на понедельник, 3 января. Пятница, 7 января, будет выходной на Рождество.

В феврале ожидается восемь выходных дней, однако государственных или религиозных праздников нет.

В марте будет девять выходных, в том числе четыре выходных подряд – с 5 по 8 марта (суббота-вторник). В субботу, 12 марта, будет рабочий день.

В апреле – десять выходных. Понедельник, 25 апреля, будет выходным, ведь перенесен с 24 апреля – на этот день выпадает Пасха.

В мае – одиннадцать выходных, два из них – в понедельник (2 и 9 мая).

В июне – одиннадцать выходных. Выходные традиционно будут на Троицу, так что это будет понедельник, 13 июня. Выходные будут и на День Конституции (выходные: 27 июня – понедельник, 28 июня – вторник).

2 июля будет рабочей суббота вместо 27 июня. В июле будет насчитываться девять выходных.

В августе – девять выходных. День Независимости Украины выпадает на среду, 24 августа, так что этот день будет выходным.

В сентябре – восемь выходных без каких-либо государственных праздников.

В октябре – одиннадцать выходных, дополнительный – 14 октября, в День защитника Украины (пятница).

В ноябре – восемь выходных без государственных праздников.

В декабре у украинцев будет десять выходных. Дополнительный – в понедельник, 26 декабря. Будет перенесен с 25 декабря, когда отмечается Рождество по западному обряду.

За весь 2022 год будет 107 выходных дней, тогда как в 2021 году было 115-ть.