Сколько стоит обед в Верховной Раде: меню с ценами (фото)

Сколько стоит обед в Верховной Раде? Издание “Апостроф” выложило фото меню с ценами.

Так, полноценный обед в столовой Верховной Рады можно купить по цене до 200 гривен. По сравнению с началом сентября, например, подорожал салат “Оливье” – с 66-ти его цена выросла до 74 гривен за 190 грамм.

Фото меню в столовой ВР на 1 февраля сделал корреспондент “Апострофа” Роман Петушков, передает NNS.

Завтраки подают с 8 до 11 часов, это – бутерброды, тосты, каши, омлеты, сырники и прочее.

К примеру, бутерброд с икрой лосося стоит 56 гривен, а порция сырников – от 55 до 68 гривен, в зависимости от добавок. Самая дорогая позиция в меню завтраков – тост с семгой и авокадо (136 гривен).

Также народные депутаты могут выбирать закуски, первые и вторые блюда, десерты.

Самое дорогое блюдо в меню – тартар с семгой, авокадо и микрогрином (257 гривен). А самая дешевая позиция в меню 1 февраля – десерт “Мозаика” за 24 гривны.

Кукуруза-гриль стоит 42 гривны за порцию, в меню также есть шашлык из свиного ошейка с соусом – 86 гривен за 100 грамм.

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