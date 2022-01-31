В Укравтодоре определились, сколько будет стоить проезд по первой платной дороге в Украине.

Сообщается, что стоимость проезда первой концессионной дорогой в Украине будет стоить около 8 евроцентов (около 2,6 гривен) за один километр.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины – Укравтодор Андрей Ивко в интервью Forbes Украина, со ссылкой на liga.net передает NNS.

Первая концессионная трасса соединит поселок городского типа Краковец Яворивского района Львовской области (на польско-украинской границе) с областным центром Ровенской области, городом Ровно, пройдя через Львов и через Броды.

“Это будет дорога первой категории протяженностью примерно 280 км”, указал Ивко.

Он подчеркнул, что у платной дороги обязательно будет и бесплатная альтернатива.

По его словам, технико-экономическое обоснование проекта выполнила компания Автомагистраль-Юг за свой счет в рамках меморандума с Укравтодором. Но выбрать концессионера (инвестора) можно будет только при принятии законопроекта о концессиях. Строительство планируется начать уже в 2022 году.

Концессионные дороги – это новые трассы, построенные с нуля частным инвестором. Компания, которая сделала дорогу, может брать с водителей плату за проезд. Такая дорога качественней, она сокращает путь на 50-100 км из одного пункта в другой, и на автобане разрешается более высокая скорость движения.

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