Сколько будет стоить бензин и дизтопливо на заправках в этом году – ответ эксперта

Украинцам рассказали, сколько обойдется бензин и дизтопливо на заправках в этом году.

Прогноз озвучил директор Консалтинговой группы “А-95” Сергей Куюн в комментарии “Фактам“, передает NNS.

По словам эксперта, стоимость нефтепродуктов в Украине зависит от мировых котировок нефти и курса валют. Оба фактора – непредсказуемы.

“Исходя из цены нефти 80 долларов за баррель и прогнозного курса 28,05 грн за доллар, предельная цена литра бензина А – 95 в 2022 году составит около 32,8 грн (сегодня – 30,2 грн), дизтоплива – 31 ,24 грн (сегодня – 29,44 грн), автогаза – до 20 грн (сегодня – 19,06 грн)”, говорит Куюн.

Впрочем, говорит он, прогноз условен, поскольку многие факторы учесть невозможно.

“Пандемия перечеркнула все прогнозы нефтяных цен и подходы к ним. К этому прилагается множество внутренних факторов. Ведь в украинской экономике многое зависит от того, каким будет урожай, какими будут цены на руду и прокат, нападет ли Путин, продолжит ли “сходить с ума” цена на природный газ? От всего этого и будет зависеть в 2022 году стоимость горючего на заправках”, резюмировал аналитик.

Ранее Куюн заявлял, что каждый пятый литр бензина в Украине произведен на нелегальных НПЗ.

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