Штрафы за газеты на русском: что ждет печатные СМИ в новом году

С 16 января 2022 всеукраинские и региональные печатные средства массовой информации в Украине должны издаваться на государственном языке. Однако они смогут публиковать параллельно версию на другом языке.

Об этом напоминают в пресс-службе Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, пишет Громадське, передает NNS.

Распространение в Украине по подписке печатных изданий на русском языке будет допускаться, если их учредители разрешат также подписку такого же издания на государственный язык.

Украиноязычная версия издания должна быть независимо от того, происходит ли его распространение на платной основе, или на безвозмездной — среди которых бесплатная раздача.

В ведомстве отмечают, что для печатных СМИ, у которых в свидетельстве о регистрации записана местная сфера распространения, требование о языке издания начнет действовать с 16 июля 2024 года.

Также нельзя вносить в печатные издания информацию на другом языке, включая объявление и рекламу. К исключениям относятся английский язык, официальные языки Евросоюза, крымскотатарский и языки других коренных народов Украины. Русский в этот список не попал.

За нарушение этих требований предусматривается штраф от 400 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (6,8-8,5 тысяч гривен). Повторное нарушение в течение года предусматривает штраф от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов (8,5-11,9 тысяч гривен).

Привлечь нарушителей к административной ответственности Уполномоченный по защите государственного языка сможет с 16 июля 2022 года.

С чем связаны новые требования?

С 16 января 2021 года в Украине вступила в силу статья 30 закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой вся сфера обслуживания должна была перейти на украинский.

В частности, эта статья предусматривает, что языком обслуживания потребителей в Украине является государственный. Следовательно, предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, а также физические лица-предприниматели и другие хозяйствующие субъекты, которые обслуживают потребителей, должны предоставлять информацию о товарах и услугах, а также обслуживать людей именно на украинском.

Это касается как продавцов, так и исполнителей. Где бы вы ни получали услугу — в супермаркете, банке, кафе или интернет-магазине — вас должны обслуживать на государственном языке.

В то же время информация может дублироваться на иностранном языке, а по персональной просьбе клиента обслуживание могут проводить язык, который приемлем для обеих сторон.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь опубликовал инструкцию, что делать гражданам в случае отказа обслуживать на украинском.

Одним из пунктов закона есть переход всех всеукраинских и региональных печатных СМИ в Украине на выпуск на государственном языке. Это требование как раз и вступает в силу 16 января 2022 года — через год после начала действия основных норм закона.