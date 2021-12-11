Сеть супермаркетов АТБ будет брать деньги за все пластиковые пакеты

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сеть супермаркетов АТБ

Украинская сеть супермаркетов АТБ будет продавать все пластиковые пакеты упаковки товаров. Даже те, которые не внесены в соответствующий, но пока не принятый, список Кабмина.

Такое решение пресс-служба компании объяснила вступившем в силу 10 декабря запретом на бесплатное распространение пластиковых пакетов в магазинах и в сфере обслуживания. Кроме того, разъяснительные таблички расставлены также в магазинах сети.

Об этом NNS узнал из сообщения “Обозреватель”.

“АТБ-маркет вводит оплату пластиковых пакетов для упаковки в магазинах торговой сети АТБ. Пластиковые пакеты для первичной упаковки и пакеты, в том числе биоразлагаемые, предлагаемые покупателям на кассах магазинов АТБ, будут реализовываться платно”, говорится в сообщении.

Почем продают пакеты

Единой цены нет. Согласно размещенным в магазинах сети разъяснительным табличкам, стоимость пакетов зависит от их формы. В частности, наличия ручек:

цена пакета с ручками – 12 коп.;

без ручек – 9 коп.

Эти пакеты можно раздавать бесплатно?

Предполагалось, что с 10 декабря в Украине будет запрещена бесплатная раздача только тех пакетов, толщина которых превышает 50 микрометров. Речь идет о пакетах “в форме рукава с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров”.

Сам запрет предусмотрен законом “Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины”, который в Верховной Раде приняли еще 1 июня. Однако точные характеристики пакетов там не прописаны. Их, как и минимальные цены, должен был установить Кабмин.

В пока не принятом проекте постановления Кабинета министров указано, что речь идет о пакетах толще 50 мкм. Там же указаны и минимальные цены.

Цены же на такие пакеты должны превышать те, которые установила сеть, минимум в десятки раз. В частности:

  • 2 грн/шт – без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн/шт – без ручек с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3 грн/шт – с ручками и боковыми складками.

Более того, это – минимально допустимые розничные цены. Продавец же может установить их на более высоком уровне.

В АТБ решили перестраховаться?

Из-за того, что постановление Кабмина пока не принято, бизнес сомневается, какие именно пакеты он должен исключительно продавать, а какие – раздавать бесплатно. Соответственно, до конца не ясно, за что будут наказывать проверяющие органы.

Т.е., несмотря на то, что тонкие и сверхтонкие пакеты должны попасть под запрет только с 9 марта 2022 года, в АТБ, возможно, решили просто перестраховаться. И на всякий случай начали продавать вообще все пакеты.

Тем более, что за разъяснениями к Кабмину обратилась даже Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА). Там прямо заявили о непонимании возникшей ситуации.

“При обсуждении законопроекта речь шла о платной основе распространения только в отношении пластиковых пакетов с толщиной стенки более 50 мкм… [Если запретят и другие пакеты], бизнес не понимает, каким образом осуществлять их продажу, по какой стоимости и как осуществлять учет и отчетность (ведь, очевидно, это будут требовать и проверяющие органы). Другими словами, если ввести такие изменения относительно тонких и сверхтонких пластиковых пакетов уже с 10 декабря – вероятно, произойдет серия трудностей”,говорится в заявлении ЕБА.

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