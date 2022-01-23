Семейное декларирование: что это и зачем его хотят ввести в Украине

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предлагает ввести посемейное налоговое декларирование. Это позволит пользоваться льготами тех членов семьи, которые сами их не используют.

Об этом Гетманцев рассказал в интервью OBOZREVATEL, передает NNS.

“Семейное декларирование – это тогда, когда я могу вносить в декларацию пенсионера, который проживает со мной и имеет льготы. Но такой пенсионер не имеет доход, не платит налог, поэтому льготой своей не пользуется. Если мы ведем общее хозяйство – это не справедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи”, пояснил нардеп.

Отметим, в Украине те налогоплательщики, которые платили за образование, медицину, ипотеку, имеют право вычесть эти расходы из уплаченного подоходного налога и раз в год получить компенсацию. Однако большая часть украинцев такой возможностью не пользуются.

Кто уже должен заполнять декларации:

те, кто получили доходы от независимой профессиональной деятельности;

те, кто получил доход от сдачи недвижимости в аренду;

те, кто продал недвижимость;

те, кто получил подарок;

те, кому простили долг.

Декларация доходов это не только обязательство заплатить налоги. Это позволяет легализовать свои доходы, после полученные деньги можно без проблем разместить на банковском счету и потратить.

Кроме того, уже в 2022-м должны презентовать непрямые методы налогового контроля. Это значит, что налоговая сможет проверять расходы украинцев и спрашивать, заплатили ли налоги с полученной суммы. Те, кто не сможет объяснить источник происхождения средств, должен будет доплатить налог.

До сентября 2022-го можно заполнить нулевую декларацию. Кого коснется?

Нулевую декларацию нужно заполнять в том случае, если вы заработали в тени на квартиру, машину, ценные бумаги или накопили наличку. Есть и минимальная сумма, которая подлежит нулевой декларации – 400 тыс. грн. То есть если у вас отложено меньше, документы можно не подавать.

Сумма меньше этого уровня автоматически “прощается”. К примеру, если вы накопили 20 тыс. долларов (540 тыс. грн), их необходимо задекларировать. Но для этого придется отнести наличку в банк и заплатить налог (о нем позже). Если же “под матрасом” собралось, к примеру, 10 тыс. долларов (эквивалент около 270 тыс. грн), декларировать эту сумму не нужно.

Также вы лишаетесь возможность подать декларацию, если работаете чиновником, или же совершали уголовные преступления для заработка.

Но “отбелить” можно не только наличку, но и, например, дом или машину. Это не значит, что без нулевой декларации кто-либо станет оспаривать право собственности. Но если вы не можете подтвердить, как заработали на дом, например, ездили на заработки без официального трудоустройства, или имели хорошую зарплату в конверте, то в будущем, если вы продадите свой дом, вырученными деньгами воспользоваться будет сложно.