Секс-скандал в УПЦ МП: иностранец заявил, что его изнасиловал священник

Аспирант из Франции Николя Имбер рассказал, что священник Украинской православной церкви Московского патриархата изнасиловал его. Это случилось, когда иностранец болел коронавирусом.

Об этом NNS узнал из сообщения 24 канала, который ссылается на ТСН.

Иностранец заявил, что его изнасиловал священник. Как все произошло

Мужчина приехал в Киев, чтобы исследовать отношения в православной церкви. В рамках этого он часто общался со священниками.

Иностранец также читал лекции в Киевском политехническом институте. Впоследствии у француза диагностировали коронавирус.

Когда Имберу стало очень плохо, он обратился к священнику Московского патриархата. Он же пригласил мужчину к себе, накормил, напоил водкой, а потом уложил спать.

Далее, по словам француза, священник пришел в комнату к нему и лег рядом. Мужчина отметил, что был очень обессилен, чтобы сопротивляться, когда “священник насиловал его”.

Реакция УПЦ МП

В Московском патриархате заявили, что об инциденте пока ничего не слышали. Спикер УПЦ МП, архиепископ Климент посоветовал иностранцу обращаться к правоохранителям.

“Если у человека есть какие-то проблемы, то надо обращаться в следственные органы. В соответствии с тем, как цивилизованно все это решается”, отметил он.

Полицейские уже выясняют обстоятельства ситуации. Пострадавшему там сказали, что расследование может затянуться на месяцы.