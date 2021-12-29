Кабмин увеличил штрафы за незаконный сбор грибов и ягод, выпас скота и другой ущерб природно-заповедному фонду.

Решение было принято на заседании правительства, сообщается на сайте Кабинета министров. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Главком.

Кабмин объяснил, что предыдущая редакция постановления нуждалась в изменениях, ведь механизм начисления размера ущерба не соответствовал объему реально нанесенного ущерба и не позволял их ликвидировать.

Так, например, за один срезанный без лицензии гриб установлен штраф в 75 гривен. А вот за незаконную рубку или повреждение в степной зоне штраф будет составлять от 257 гривен до 18,3 тысяч гривен, в зависимости от диаметра дерева.

И.о. министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил, что размер ущерба по этому постановлению увеличивается в 10 раз.

Кроме того, этот размер будет ежегодно индексироваться.

Речь идет о следующих нарушениях:

незаконные рубки, повреждения деревьев и растений;

снижение или повреждение лесных культур, естественного подроста и самосева, сеянцев и саженцев;

снижение или повреждение газонов и цветников;

самовольная заготовка сена или выпас скота;

незаконная добыча или уничтожение объектов животного мира, повреждение их жилья, мест обитания и размножения;

незаконный сбор или уничтожение дикорастущих травянистых растений, лесной подстилки, лекарственных растений, дикорастущих плодов орехов, грибов, ягод;

проезд транспорта, пролета и посадки летательных аппаратов;

самовольное занятие земельных участков, загрязнение территорий и т.д.

В то же время Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов объяснило, что документ не устанавливает никаких новых ограничений или запретов на использование природных ресурсов.

«Поэтому в пределах национальных природных парков и биосферных заповедников и дальше можно собирать грибы и ягоды. Если, конечно, вы делаете это для собственных нужд, а не занимаетесь промыслом (в таком случае законодательством предусмотрено получение соответствующего разрешения, что также не является новшеством). Исключение, несмотря на то, что запрещается собирать грибы, срывать растения или проводить какие-либо другие действия, составляют территории строгого заповедника. Они определены Проектами организации территорий соответствующих учреждений природно-заповедного фонда. Такие зоны создаются специально для сохранения краснокнижных животных и растений. Как и прежде, пребывание посторонних здесь запрещено. Имеются соответствующие таблички с уведомлением. Да и служба охраны уведомляет посетителей о существующих ограничениях. Так что случайно ошибиться и собрать запрещенное по незнанию в таких зонах невозможно», объяснили в Минэкологии.

Также в ведомстве подали пример некоторых старых и новых штрафов.

В частности, за незаконную рубку или повреждение деревьев в степной зоне штраф составляет от 257 гривен до 18,3 тыс. гривен в зависимости от диаметра дерева в коре у шейки корня (в других зонах штраф составляет от 227 гривен до 16 ,8 тыс. гривен).

За каждое поврежденное до степени непрекращения роста дерево в степной зоне штраф будет составлять от 75 до 5,3 тыс. гривен в зависимости от диаметра, в других зонах – от 61 гривны до 4,6 тыс. гривен.

Также за каждый незаконно уничтоженный куст штраф будет составлять от 227 до 683 гривен.

За уничтожение растительности, возраст которой не превышает 5 лет, штраф будет составлять от 182,3 тыс. до 227,8 тыс. гривен (степная зона) за гектар, за уничтожение растительности в возрасте от 6 до 10 лет – от 227,8 тыс. грн. до 273,4 тыс. грн.

За повреждение растительности в возрасте до 5 лет (включительно) штраф будет составлять от 91,1 тыс. до 113,9 тыс. гривен (степная зона) за гектар, в возрасте от 6 до 10 лет – от 113 ,9 тыс. до 136,7 тыс. грн.

Кроме этого, штраф за повреждение лугового газона составит 198 гривен за кв. м, обычного газона – 259 гривен за кв. м, партерного газона – 320 гривен за кв. м.

Также установлен штраф с повреждения клумб: кусты пиона, георгины – 168 гривен, другие цветы – 91 гривна за одно растение.

За самовольную заготовку сена установлен штраф от 11,4 тыс. гривен до 50,1 тыс. гривен за гектар, самовольный выпас скота – от 251 до 754 гривен за одну голову (в зависимости от вида животных).

За повреждение водорослей штраф будет составлять от 75 до 415 гривен из расчета за килограмм массы в зависимости от вида, за повреждение лишайника, мха – 135 гривен за 1 дециметр субстрата, папоротника – от 30 гривен до 135 гривен.

За сжигание сухой водно-болотной растительности установлен штраф до 7,6 тыс. гривен за гектар.

Кроме того, за один срезанный без лицензии гриб установлен штраф в 75 гривен.

Также за сбор (заготовку) дикорастущих цветов нужно будет заплатить 30 гривен (за один цветок), ягод – 378 гривен (за 1 килограмм), других плодов, в том числе орехов – 1 154 гривен.

Штрафы за охоту гораздо более серьезные, например, за охоту на оленя или кабан штраф составит 30,3 тыс. гривен.

За уничтожение лягушек придется заплатить от 14 гривен до 130 гривен в зависимости от вида.

За рыболовство без лицензии штраф будет составлять от 83 гривен (серебристый карась) до 12,5 тыс. гривен за один экземпляр.